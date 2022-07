Está cada vez mais próximo o dia de conhecer o campeão da Libertadores 2022. Em agosto, começa a fase das quartas de final, com oito times ainda na disputa pela taça: Athletico-PR, Estudiantes, Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vélez Sarsfield e Talleres. Veja na Libertadores 2022 favoritos ao prêmio máximo da competição.

A Libertadores chega à fase das quartas de final em agosto, com cinco times brasileiros ainda na disputa pela taça. O único que não passou de fase foi o Fortaleza, que perdeu por 3×0 para o Estudiantes, na Argentina.

Entre os times brasileiros que ainda estão na disputa, o único que não tem Libertadores é o Athletico Paranaense. O Palmeiras já tem três títulos da Libertadores (1999, 2020 e 2021), o Flamengo tem dois títulos (1981 e 2019). Corinthians (2012) e Atlético-MG (2013) têm um título cada.

Dos outros times que disputam a taça, o Estudiantes é o que mais levantou troféus na competição. Ele tem quatro títulos da Libertadores na sua história, nos anos de 1968 a 1970 e mais um em 2009. O também time argentino Vélez Sarsfield tem apenas um título, em 1994, e o Talleres não tem nenhum.

Assim, pela história e peso na competição, na Libertadores 2022 os favoritos são o Palmeiras e o Estudiantes. Apesar de ter quatro títulos da Copa Libertadores, a última conquista que o time argentino obteve foi em 2009. Já o Palmeiras tem três títulos, sendo os seus dois últimos em 2020 e 2021.

Palmeiras – Libertadores 2022 favoritos

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras é o principal favorito ao título este ano. Depois de vencer em 2020 e 2021, o Verdão segue em busca do tricampeonato consecutivo. Na fase de grupos, o time encerrou em primeiro do seu grupo, com 18 pontos, mais que dobro em comparação com o segundo colocado. Vale destacar que a campanha do Palmeiras foi a melhor da fase de grupos da história da competição. Além de ganhar todos os jogos, o Verdão fez 25 gols e sofreu apenas três ao longo dos seis jogos.

Nas oitavas, venceu o Cerro Porteño por 3×0 no jogo de ida e 5×0 no de volta. Nas quartas de final, o Palmeiras irá enfrentar um duelo totalmente brasileiro. Palmeiras x Atlético-MG duelam no começo de agosto. O primeiro jogo será no Mineirão, no dia 3. A volta será no Allianz Parque, no dia 10.

Estudiantes – Libertadores 2022 favoritos

Dentre os times que ainda estão na disputa pela taça da Libertadores 2022, a equipe que mais tem vitórias na competição é o Estudiantes. O time argentino tem quatro vitórias na sua história, três deles conquistados na década de 60 e 70 – consecutivamente em 1968, 1969 e 1970. Seu último título veio em 2009. Porém, depois de lá não obteve mais êxito, não chegando nem mesmo na semifinal.

Neste ano, a equipe teve uma campanha segura na fase de grupos, com a liderança da chave C, somando 13 pontos. A única derrota nesta edição da Libertadores foi quando o Estudiantes já estava classificado e viu o compatriota Vélez golear por 4 a 0.

Nas oitavas, passou sem sustos pelo Fortaleza. Após empatar fora de casa em 1×1, venceu por 3 a 0 jogando em seus domínios. Agora, o Estudiantes encara outro time brasileiro: o Athletico-PR.

Flamengo – Libertadores 2022 favoritos

Líder do grupo H, com cinco vitórias e um empate, o Flamengo faz uma campanha segura na Libertadores. Invicto até o momento, o time carioca somou 16 pontos na chave, marcando 15 gols e sofrendo seis.

Nas oitavas, duas vitórias.Primeiro ganhou do Tolima por 1 a 0, na Colômbia. Na partida de volta, no Maracanã, atropelou por 7 a 1, com direito a hat-trick de Pedro. Nas quartas de final, o Flamengo também terá o desafio de um confronto brasileiro. Flamengo e Corinthians jogarão nos dias 2 e 9 de agosto de 2022.

O Flamengo tem dois títulos da Libertadores, um conquistado em 1981 e outro em 2019. Em 2021, o time carioca teve um bom desempenho na competição, chegando até a final e disputando o título com o Palmeiras. Mas não venceu. Esse ano, há novas chances do Palmeiras e do Flamengo se encontrarem de novo apenas na partida de decisão da Taça Libertadores, repetindo a final brasileira do ano anterior. Fica a dúvida de quem levará a melhor nessa possível final e se o Flamengo terá a revanche que deseja.

Quanto ganha o campeão da Libertadores 2022?

Em 2022, o campeão da Copa Libertadores da América levará para casa, ao todo, cerca de US$ 23 milhões, o que equivale a aproximadamente 113 milhões de reais. O montante é resultado da soma do valor ganho em todas as fases do campeonato. Só o prêmio final para o vencedor é no valor de US$ 16 milhões.

Vale lembrar que os times que participaram da fase de grupos já garantiram US$ 3 milhões (aproximadamente 16 milhões de reais) e aqueles que passaram para as oitavas recebem US$ 1.05 milhões (aproximadamente 5 milhões de reais).

Veja o valor pago na Libertadores 2022:

Fase de grupos: US$ 3 milhões

Oitavas: US$ 1.05 milhão

Quartas: US$ 1.5 milhão

Semi: US$ 2 milhões

Vice-campeão: US$ 6 milhões

Campeão: US$ 16 milhões

Quem é o maior campeão da Libertadores?

O time do Independiente, da Argentina, tem o posto de maior campeão da Copa Libertadores da América. São sete títulos ao todo: 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984. A partir da década de 90, o time não conquistou mais nenhum título na competição, chegando no máximo à semifinal da Libertadores.

Em segunda posição no ranking de maiores campeões da Libertadores, vem também um time argentino, o Boca Juniors, com seis títulos ao todo na sua história.

Em 2022, o Boca Juniors chegou a disputar as oitavas de final, mas acabou sendo derrotado pelo Corinthians. Houve empate tanto no jogo de ida quanto no de volta, sendo a partida decidida nos pênaltis. O Corinthians venceu por 6×5 nas penalidades e eliminou o segundo maior campeão.

O último título que o Boca conquistou foi em 2007, contra o Grêmio. Depois disso, em 2012 e em 2018, chegou a disputar a final, mas ficou apenas com o título de vice.

Para fechar o pódio dos maiores campeões da Libertadores da América chega o Peñarol. O time uruguaio tem cinco títulos na história do clube, tendo sido o último deles conquistado em 1987. Assim como o Independiente, a glória ficou para antes da década de 90, depois disso não teve muitas participações expressivas.

O Brasil só vem aparecer na lista de maiores campeões na 5ª colocação, com vários times empatados com três títulos da Libertadores:

São Paulo – 1992, 1993 e 2005

Palmeiras – 1999, 2020 e 2021

Grêmio – 1983, 1995 e 2017

Santos – 1962, 1963 e 2011

Relacionado: Final da Libertadores 2022: data, onde vai ser