Inflação medida pelo IPCA avança em março e fecha em 0,93%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o mês de março em 0,93%, o maior resultado para um mês de março desde 2015, quando a inflação ficou em 1,32%, segundo informou, nesta sexta-feira, 9, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa 0,07 ponto porcentual acima do registrado em fevereiro, de 0,86%. Com o resultado do mês passado, a inflação oficial acumula alta de 2,05% em 2021 e de 6,10% em 12 meses.

Dos nove grupos de produtos pesquisados, a maior variação ficou com Transportes, com alta de 3,81%, acima do avanço de 2,28% registrado em fevereiro, puxado pelo aumento de 11,23% nos preços dos combustíveis. A gasolina foi o item com mais pressão sobre o grupo, com alta de 11,26%. Também tiveram impacto no grupo os preços dos pneus, com alta de 3,27%, do seguro de veículo, alta de 2,62%, e dos automóveis usados, com avanço de 1,00%, e dos novos, com alta de 0,68%. Os itens transporte por aplicativo recuou 3,42% e o aluguel de veículos caiu 14,02%.

Habitação puxou o indicador com a segunda maior alta, de 0,81%. O gás encanado, que subiu 1,09%, foi destaque, seguida pela taxa de água e esgoto, com avanço de 0,13%. O grupo Alimentação e Bebidas contribuiu com alta de 0,13%, mas manteve o movimento de desaceleração: em fevereiro subiu 0,27% e em janeiro, 1,02%.

Registrou recuo o grupo Educação, com queda de 0,52% ante alta de 2,48% em fevereiro. a queda foi ajudada pelo subgrupo cursos regulares, que recuaram 0,79%. Já os cursos diversos subiram 0,69% no mês. Comunicação também caiu, em 0,07%, porém Artigos de Residência subiram 0,69%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, seis registraram alta em março.

Preços ao Consumidor

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de março ficou em 0,86%, acima do resultado de fevereiro, de alta de 0,82%. O resultado também foi o maior índice para um mês de março desde 2015, quando o INPC fechou em alta de 1,51%. No ano, o INPC acumula alta de 1,96% e em 12 meses, de 6,94%, acima dos 6,22% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em março de 2020, a taxa foi de 0,18%. Os produtos não alimentícios fecharam em alta de 1,11%, ante alta de 1,03%, e os produtos alimentícios desaceleraram a alta, de 0,17% em fevereiro para 0,07% em março.