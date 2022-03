Liberação de máscara em São Paulo: novas regras para 2022

O estado de SP autorizou a liberação do uso de máscara em São Paulo em locais abertos e fechados. O decreto foi publicado em edição do Diário Oficial do Município do dia 16 de março de 2022, quase dois anos após o início da pandemia de coronavírus.

Confira as regras para 2022.

Liberação de máscara em São Paulo em 2022

A partir do decreto publicado em edição extra no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira, dia 17, fica determinada a flexibilização do uso de máscaras em todos os ambientes em São Paulo. A medida também foi anunciada pelo governador João Doria e já começou a valer.

Onde está liberado o uso de máscara

Dessa forma, torna-se opcional o uso da máscara em escritórios, escolas, shoppings, entre outros. Na capital paulista, ainda é obrigatória a utilização em táxis e carros de aplicativo. Segundo o governo do estado, a decisão foi baseada em análises técnicas do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo. Entre as análises realizadas, foi levado em consideração o índice de vacinação com duas doses no estado, que atingiu a meta definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS) de 90% da população elegível, ou seja, acima de 5 anos, imunizada.

Onde o uso da máscara é obrigatório

O uso da proteção facial continua sendo obrigatório apenas no transporte público, em plataformas de embarque e desembarque (trens, metrô e ônibus), e nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais, consultórios e clínicas.

Mesmo com a flexibilização, o uso também continua obrigatório nos aeroportos. A Anvisa já havia esclarecido que os decretos municipais ou estaduais não afetam as regras estabelecidas nas áreas aeroportuárias de acesso controlado, como locais de embarque e dentro das aeronaves.

Fim do uso de máscaras em Porto Alegre

Em conjunto com a decisão do governo de São Paulo, a prefeitura de Porto Alegre também anunciou a flexibilização do uso de máscaras em locais fechados. A obrigatoriedade continuará sendo mantida no transporte coletivo e em estabelecimentos de saúde. O decreto oficial com detalhes e recomendações deve ser publicado ainda nesta tarde.

