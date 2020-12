Luisa Sonza e Vitão passam por crise no namoro, diz jornalista

A cantora Luisa Sonza e o namorado, Vitão, foram viajar por causa de uma suposta crise na relação. Segundo o jornalista Erlan Bastos, os dois precisaram fazer a viagem para fortalecer o namoro.

Crise no namoro e viagem de Luisa Sonza e Vitão

De acordo com o jornalista Erlan Bastos, o namoro dos cantores anda em baixo e, para tentar melhorar a relação, eles decidiram viajar – e até postaram fotos desta viagem juntos.

Ainda de acordo com o colunista, o cantor é ciumento e mudou a postura com Luisa Sonza após os dois terem assumido a relação. Além disso, eles estariam brigando com frequência, o que teria desgastado a recente relação.

Luísa Sonza e Vitão viajando juntos e dando um up no relacionamento. pic.twitter.com/1wLp0xZQkl — Adriel Marques (@adrieltmarques) December 5, 2020

Polêmico namoro Luisa Sonza e Vitão

Para começar, o relacionamento de Luisa e Vitão já iniciou de maneira polêmica. Antes de assumirem o namoro, a cantora foi casada com Whindersson Nunes. Assim que terminaram, se passaram cinco meses e eles deixaram a relação pública.

As suspeitas de que Sonza estava tendo um relacionamento com Vitão, começou com o clipe de ‘Flores’. Após o feat, o casal – que ainda não era assumido – passou a ser alvo dos burburinhos na internet. Neste sentido, o número alto de dislikes no clipe no Youtube, chamou atenção.

Luisa Sonza sofre ataques de haters

Não uma, mas muitas vezes, Luisa Sonza desabafou a respeito dos ataques que sofre na internet. Principalmente após o término com Whindersson,a canto foi alvo dos julgamentos.

“Eu sempre vivi isso. Desde o começo da minha carreira, sempre fui alvo de críticas. Para mim, já é uma coisa com a qual eu lido há muito tempo. Não começou agora”, desabafou, em entrevista ao jornal O Globo. “É muito claro que sempre teve esse teor machista [as críticas]. Entendi que era feminista depois de viver na pele o machismo”, disse ainda.

Além disso, Luisa Sonza disse entender com o tempo, que sofria ataques apenas por ser mulher. “O feminismo me ajudou a entender o que eu vivia. No começo, eu não entendia porque isso estava acontecendo comigo, mas depois vi que era por eu ser mulher”.