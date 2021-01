A indústria de cosméticos vem se reinventando a cada dia que passa. Esse é um mercado democrático, que atinge todas as camadas da sociedade e perfis de consumidoras, que adoram cuidar da saúde e bem estar. Hoje é possível encontrar marcas de maquiagem das famosas na maioria das lojas de estética e produtos de beleza, o que representa um grande avanço para o empreendedorismo feminino.

Esse império se tornou tão grande que muitas artistas empresárias chegam a lucrar milhões nesse negócio. Ou seja, influenciadoras digitais, socialites, atrizes e cantoras já podem se considerar importantes representantes de um mercado bastante expressivo.Por isso, listamos aqui algumas marcas de maquiagem das famosas mais conhecidas no mundo.

Marcas de maquiagem das famosas: quanto esse mercado movimenta?

Estamos acostumados a ver nossas artistas preferidas na tv, ou acompanhá-las através das redes sociais. Porém, o que muitos não sabem é que elas ajudam a movimentar um mercado que já faturou mais de R$ 100 bilhões somente na última década, segundo a Associação Brasileira de Franchising.

O curioso é que o Brasil é o quarto maior mercado que mais consome produtos para estética e beleza em todo o mundo, de acordo com a pesquisa realizada pelo Euromonitor International. Os produtos vão de perfumes e cosméticos para cabelos, até higiene bucal.

Aliás, durante a pandemia esse consumo foi bastante significativo, e o comércio eletrônico de cosméticos cresceu 68% apenas no primeiro semestre, segundo dados da agência Corebiz.

Ficou curioso para saber quais são as marcas de maquiagem das famosas que fazem parte desse negócio lucrativo? Confira o próximo tópico.

6 Marcas de maquiagem das famosas para você conhecer

Kim Kardashian, @kkwbeauty – uma das mais conhecidas marcas de maquiagem das famosas

Socialite, personalidade da mídia e estilista. De tantos adjetivos para denominar Kim Kardashian, o título de empresária é certamente um dos mais significativos. Só em 2021 ela faturou cerca de US$ 200 milhões de dólares com a venda de 20% da sua empresa de cosméticos.

Segundo a sua assessoria, sua marca irá se expandir para novas áreas. Enquanto isso, ela continuará desenvolvendo produtos de cuidados pessoais, estéticas e unhas. Aliás, a maior novidade é o lançamento de produtos para skincare, que será em breve.

Rihanna – @fentybeauty

Já a cantora Rihanna é a criadora da Fenty Beauty, uma das marcas de maquiagem das famosas mais comentadas nos últimos tempos. Seu destaque maior é por conta dos produtos, como bases e corretivos. O objetivo é alcançar todos os tipos de pele negra, sobretudo as mulheres que possuem uma tonalidade mais retinta.

Hoje ela é considerada uma referência nesse segmento. Aliás, a estimativa é que a marca tenha lucrado cerca de 1 bilhão de dólares em 2020. Sem dúvidas, esse é um resultado altamente positivo, ainda mais quando se trata de um investimento realizado por uma mulher negra.

Kylie Jenner – @kyliecosmetics

Não é apenas a Kim quem possui a veia do empreendedorismo na família das Kardashian. A caçula Kylie Jenner também possui sua própria marca de cosméticos, que fatura bilhões com a distribuição de produtos e ainda compete com empresas tradicionais.

O valor da empresa é estimado em US$ 1,2 bilhão, ou R$ 6,4 bilhões de reais. Vale salientar que os batons da Kylie Cosmetics ainda são os queridinhos da marca da influenciadora digital.

Demi Lovato – @devonnebydemi

Demi Lovato é a criadora da marca Devonne by Demi, criada em 2014. A cantora possui uma linha com produtos para skincare e cosméticos. É possível encontrar paletas de sombras, máscara para cílios entre outros produtos. Ela é sem dúvidas, uma importante representante das marcas de maquiagem das famosas.

Niina Secrets – @niinasecrets

Não podemos deixar de mencionar uma das marcas de maquiagem das famosas mais relevantes dos dias atuais. Além de youtuber e influenciadora digital, Niina Secrets é uma brasileira que possui um império de produtos de beleza.

Só em 2020, seu faturamento foi de R$ 166,3 bilhões, algo muito representativo em tempos de pandemia. Aliás, em seu canal ela dá dicas de maquiagem, tutoriais de beleza e fala sobre lifestyle, moda e decoração. Certamente você irá amar conhecê-la um pouco mais.

Selena Gomez – @rarebeauty

Já Selena Gomez é considerada uma das mais novas nesse ramo, porém já vem dando o que falar com a Rare Beauty. O lançamento da marca ocorreu em 2020 e possui uma variedade de tons de maquiagem para peles distintas.

A marca ainda possui um projeto intitulado “Rare Impacto Fund”, do qual pretende arrecadar em 10 anos o total de US$ 100 milhões. Esse valor será destinado ao serviço de saúde mental em diversos espaços.

Gostou de conhecer as marcas de maquiagem das famosas? Se você ainda não conhece alguma delas, que tal conferir as redes sociais dessas influenciadoras? E já que estamos falando em beleza, saiba tudo sobre a tendência dos cosméticos naturais e como escolher esses produtos.