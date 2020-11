Cosméticos Naturais: saiba tudo sobre essa tendência

Você sabe o que são cosméticos naturais? Uma rotina de cuidados sempre faz muito bem à todas as pessoas, tanto física quanto mentalmente. Tirar um momento do dia e tratar a pele, o cabelo, o corpo com carinho, sentir aquele cuidado, mesmo depois de um dia exaustivo, melhora qualquer humor! Quando podemos nos cuidar de forma natural, então, os benefícios são incontáveis!

Os cosméticos naturais vieram para ficar! Desde os mais basiquinhos, para higiene diária pessoal até maquiagens refinadas e produtos de tratamento corporais, faciais e capilares, a novidade agora é evitar os temidos componentes nocivos dos cosméticos tradicionais de sempre e adotar uma pegada mais sustentável e muito mais saudável!

Afinal, que são cosméticos naturais?

A primeira coisa que precisamos saber é que os cosméticos naturais são produtos cosméticos que se utilizam de matérias primais provenientes da natureza, com pouco ou nenhum processo ou matéria prima artificial ou sintético e que condena o uso de substâncias potencialmente nocivas ao organismo.

Isso inclui produtos que causam alergias momentâneas, causam efeito inverso, que se depositam no nosso organismo ou que, a longo prazo, podem trazer consequências desastrosas!

Um produto natural, no Brasil, pode ter diversas definições. Isso porque ainda não existe um consenso bem definido em nossa legislação que comprove o que faz de um produto natural ou não. M

as, na maioria das vezes, e para a maioria das marcas de cosméticos, um produto cosmético natural é todo aquele produto livre de compostos sintéticos, tóxicos ou que tenham passado por algum processo industrial mais complicado.

Além disso, para um produto ser considerado e certificado como natural, precisa utilizar 95% matérias-primas consideradas naturais. Mas atenção! Mesmo nestes 5% restantes, inúmeras matérias primas são proibidas, por causar danos considerados graves, como os conservantes sintéticos, sulfatos e compostos do petróleo.

Diferença entre cosméticos naturais e sintéticos

A principal diferença entre um produto cosmético natural e sintético é simples! A diferença está na presença ou não de compostos nocivos, tanto para nosso organismo quanto para a natureza.

Muitos destes compostos têm origem artificial e passam por diversas etapas de processamento industrial para sua aplicação no organismo humano. E, mesmo assim, nem sempre permanecem seguros!

E os cosméticos orgânicos?

Além das definições de natural ou sintético, a nova indústria cosmética pode utilizar diversas outras nomes, então é superimportante ficar de olho! Elas determinam a qualidade do produto, os processos e, muitas vezes, o preço final para o consumidor!

Por exemplo, para que uma formulação cosmética de uma empresa seja classificada como orgânica, ela precisa, antes de tudo, ser natural e que suas matérias primas e meios produtivos sejam certificadamente livres de contaminação por agrotóxicos e compostos transgênicos.

Isto é, são matérias primas mais valiosas, decorrentes de um cultivo orgânico. Estas matérias primas são sempre avaliadas pelas certificadoras, que atestam a veracidade da sua origem e, por isso, geram um custo a mais no cosmético final!

Para o consumidor, é uma segurança a mais poder contar com todas essas certificações, atestando que seus cosméticos naturais são realmente aquilo que se propõem!

Como certificar os cosméticos naturais?

Mas como saber que aqueles produtos são realmente naturais e, ainda mais, orgânicos? Para regulamentar a produção mundial de cosméticos naturais, foram desenvolvidas organizações certificadoras que determinam. Então, o que pode e o que não pode ser utilizado na produção destes cosméticos e se os produtos das empresas cosméticas que vendem produtos naturais estão dentro dos seus parâmetros de qualidade!

Assim fica mais fácil e seguro encontrar produtos que se importam, de verdade, com seu bem-estar e com a segurança do seu uso.

Onde encontrar cosméticos naturais

Com a grande procura por cosméticos naturais, não era difícil imaginar o grande desenvolvimento de empresas e marcas, novas e já conhecidas, neste nicho! Algumas pessoas até mesmo investem em produzir os seus próprios cosméticos naturais! Já pensou em criar cosméticos naturais como forma de obter uma renda extra?

Muitas empresas começam de forma simples, de forma artesanal e alcançam grande notoriedade do público consumidor, como é o caso das marcas Simple Organic, BAIMS e B.O.B.

Algumas empresas já existiam no mercado, como a Lola Cosmetics e que, além de entregar produtos de qualidade, agora também se preocupam em formular cosméticos naturais de verdade!

É bem fácil encontrar cosméticos naturais, tanto em farmácias locais, supermercados, redes sociais e em lojas online! São diversas marcas brasileiras, que se preocupam com o seu cuidado natural e com os menores impactos que podem causar ao meio ambiente.

Você pode encontrar desde produtos de higiene diária, como sabonetes naturais e shampoos sólidos até mesmo produtos mais avançados! Existem cosméticos naturais como séruns, cremes hidratantes cosméticos verdes e maquiagens de uma infinidade de tons e cores!

Por fim, o mais importante é se conhecer e descobrir aquilo que faz bem ao seu corpo e a sua felicidade! Os cosméticos naturais nasceram com a mudança de pensamento de pessoas! Elas encontraram na natureza uma grande variedade de vida, muito mais rica e complexa do que os produtos artificiais dos cosméticos tradicionais!

Elas decidiram se cuidar de uma forma muito mais verdadeira! E você?