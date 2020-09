Máscara capilar é o produto ideal para hidratar os fios

Para manter os cabelos bonitos e saudáveis, você já sabe que é importante mais do que apenas usar um bom shampoo. É preciso investir em um condicionador voltado ao seu tipo de cabelo e, além disso, incluir na rotina de cuidados uma máscara capilar. Afinal, o produto é um poderoso aliado na hora de hidratar os fios.

O que é a máscara capilar?

A máscara capilar contém ingredientes que proporcionam um tratamento intenso e eficaz para os cabelos. Isso é possível porque agem diretamente no córtex do fio, a área responsável por armazenar a água e os nutrientes que hidratam e dão vida aos fios.

É por isso que a máscara consegue manter as mechas iluminadas, macias e, principalmente, livres das pontas duplas e do frizz. Assim, é especialmente indicada para quem sofre com cabelos danificados, seja pela ação do tempo, sol, chapinha, secador ou procedimentos químicos. Auxilia ainda a conservar a cor das tinturas e deixa os fios mais maleáveis e fáceis de pentear.

Em geral, a máscara capilar possui ingredientes como água, ativos hidratantes e proteínas vegetais. Além disso, cada produto acrescenta outros componentes – como óleos e manteigas – que entregam resultados específicos. É o caso, por exemplo, do óleo de argan, que hidrata profundamente; do chá verde, que tem poder antioxidante; e do óleo de abacate, que proporciona brilho e força.

Assim, é essencial avaliar qual é a necessidade dos seus fios e qual o efeito desejado antes de escolher uma máscara para chamar de sua. Uma dica especial é organizar a rotina de cuidados com um cronograma capilar. Aí, você pode ter três tipos de máscara, uma para cada etapa: hidratante, nutritiva e reconstrutora.

Para hidratar, aposte em elementos como óleo de macadâmia, manteiga de girassol e vitamina E. Já para nutrir, escolha produtos com manteiga de pistache, aminoácidos vegetais, figo e D’pantenol. Por fim, para reconstruir os fios, use uma máscara capilar composta de queratina e quinoa.

Qual o jeito certo de usar a máscara capilar?

Depois de escolher a máscara capilar, é hora de conhecer o passo a passo para usar o produto.

Em primeiro lugar, você deve lavar bem os cabelos. Para uma limpeza profunda, use um shampoo antirresíduos.

Em seguida, seque um pouco com a ajuda da toalha, mas deixe os fios úmidos. Então, aplique a máscara capilar. Atenção: comece cerca de três dedos abaixo da raiz para evitar o couro cabeludo. Passe em todo o comprimento, fazendo uma boa massagem. Deixe agir de acordo com tempo indicado na embalagem. Há produtos que exigem apenas três minutos enquanto outros pedem por, pelo menos, 20 minutos.

Nesse passo, se quiser, use uma touca térmica para potencializar a hidratação.

Após a pausa, enxágue com água morna ou fria para fechar as cutículas, que são a parte externa do fio. Você pode finalizar com o secador, se desejar.

Por fim, vale ressaltar que, apesar de seus benefícios, a máscara capilar pode deixar o cabelo oleoso se exagerar no uso. O mais apropriado é aplicar entre uma e duas vezes na semana ou seguir o cronograma capilar.

Qual a diferença entre condicionador e máscara?

Muita gente confunde o uso dos dois produtos. No entanto, o condicionador serve para fechar as cutículas, evitando assim o ressecamento e a perda de nutrientes. Por outro lado, a máscara capilar tem o poder de reconstruir os fios danificados, ou seja, é um tratamento mais profundo e completo.

Por isso, o ideal é, sempre que usar a máscara, terminar o processo com o condicionador para não deixar o cabelo pesado e sem movimento.

Produtos sugeridos

Máscara de Babosa Hidratação Profunda, Forever Liss: essa máscara conta com a ação hidratante da babosa, assim, mantém o equilíbrio do pH natural e a umidade dos fios. Contém ainda óleo de rícino e mel para fortalecer, restaurar e estimular o crescimento saudável.

Máscara Capilar Reparadora, L’Occitane: ideal para cabelos secos e danificados porque sua fórmula contém óleos essenciais que ajudam a nutrir, reparar e proteger os fios.

Máscara Capilar Vegan, Inoar: faz parte da linha de produtos veganos da marca. Indicada para todos os tipos de cabelo. Sua fórmula possui óleo de coco e oliva, por isso nutre e hidrata os fios, assim como reduz o frizz e define os cachos. É liberada para técnicas low poo e no poo.

Máscara Reparadora Capilar, Granado: recupera a emoliência do cabelo enquanto nutre e restaura os danos sofridos. Tem ação antifrizz, reduz o volume e melhora as pontas duplas.

Máscara Capilar So Pure Recover, Keune: ótima para tratar cabelos danificados, pois é enriquecida com óleo de abacate, de coco e argan, além de proteínas da quinoa. Promove hidratação, brilho e força, condicionando o fio de dentro para fora.