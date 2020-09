Massagem facial para relaxar e rejuvenescer a pele

Movimentos simples, mas que ajudam a garantir mais saúde e beleza para o seu rosto. Esse é o maior segredo da massagem facial. O tratamento é caseiro, fácil e requer poucos minutos do seu dia. Por outro lado, combate efeitos indesejados como inchaço, rugas e flacidez.

Quer conhecer mais sobre a técnica e aprender a reproduzir em casa? Então continue lendo este artigo!

Benefícios da massagem facial

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A massagem facial é totalmente manual. Tudo o que você precisa saber é como fazer os movimentos e quais são os produtos certos para usar. Mas, antes disso, vamos conhecer os principais benefícios do método.

Em primeiro lugar, os exercícios fortalecem e estimulam os músculos do rosto. Isso melhora a circulação sanguínea e aumenta a oxigenação. Como resultado, temos maior produção de colágeno e elastina, ou seja, a pele fica mais saudável, bonita, lisinha e sem flacidez.

A massagem facial favorece ainda a absorção de nutrientes dos cremes de tratamento que você utiliza. Também reduz os efeitos do envelhecimento, como rugas e linhas de expressão.

Outro ponto positivo é o fato de que remove as células mortas e ameniza olheiras e bolsas. E há quem use a técnica para preparar o rosto para a maquiagem. Por fim, promove uma sensação de relaxamento que alivia o estresse e as tensões do cotidiano.

Como fazer a massagem facial básica

Antes de começar essa técnica simples de massagem facial, você pode até criar um clima especial – quase um spa em casa. Para isso, coloque para tocar um som bem tranquilo, como músicas para meditar. Você pode usar o aroma e o poder dos óleos essenciais no ambiente também.

E aí, depois de tirar qualquer maquiagem e lavar bem o rosto, você pode começar o processo. O primeiro passo é colocar um pouco do hidratante nas mãos e aquecer uma na outra. Espalhe então por todo o rosto, maxilar e pescoço. Use movimentos circulares, sempre de dentro para fora e de baixo para cima.

Na testa, você deve posicionar os dedos das mãos um de frente para o outro. Faça uma pressão confortável e, em seguida, os arraste para a lateral da cabeça. Depois, deslize os polegares pelas laterais do rosto até o queixo. Use as pontas dos dedos para dar batidinhas nas bochechas. Repita cada movimento ao menos 5 vezes.

Para os olhos você deve aplicar um produto específico para a região. Então, pressione de leve as pálpebras superiores e inferiores com a ponta do dedo anelar, deslizando do centro do rosto para fora.

Você pode fazer a massagem facial de três a quatro vezes por semana, tanto pela manhã quanto à noite.

Confira outras sugestões de exercícios para a massagem facial.

Massagem para as rugas da testa

Massagem para olheiras e bolsas

Lifting facial

Lifting de pescoço para amenizar a papada

Dicas importantes

Para fazer a massagem facial é essencial contar com um bom produto para o rosto. Você pode até usar algumas ferramentas específicas, por exemplo, um rolo de jade ou cristais, que têm ainda uma função energética.

No caso dos produtos, o ideal é, de fato, usar hidratantes ou cremes anti-idade com ativos que não agridem a pele quando sofrem atrito. Por isso, escolha produtos com substâncias mais calmantes, como vitamina B5 e, principalmente ácido hialurônico. Esse ácido, aliás, é o mais indicado na massagem facial, afinal funciona para todos os tipos de pele sem irritar e ainda oferece mais firmeza e hidratação.

Mas lembre-se: antes de escolher tanto o instrumento quanto o creme, vale consultar um dermatologista sobre as melhores opções para o seu caso.