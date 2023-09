Memes sobre calor: brasileiro faz um humor com calorão

A onda de calo registrada no Centro-Oeste, Sudeste e parte do Norte e Sul do Brasil geraram comentários, memes e piadas nas redes sociais nesta quarta-feira (20), e a brincadeira deve continuar nos próximos dias, já que a temperatura deve seguir elevada.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão sob alerta de "grande perigo" por causa das temperaturas altas os estados Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Pará, Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

Os termômetros devem seguir nas alturas até o final de semana, quando termina o inverno e dá início a primavera no dia 23 de setembro, às 3h50, e termina no dia 22 de dezembro de 2023, à 0h27 (horário de Brasília).

Veja os memes 🥵

Para encarar os dias de calorão com humor, o jornal DCI preparou uma seleção dos melhores memes que estão viralizando nas redes sociais.

O que fazer no calor?

O calor elevado e o ar seco pode gerar muitos problemas de saúde. Por exemplo, complicações alérgicas e respiratórias - cada vez mais preocupantes durante a pandemia - sangramentos no nariz, ressecamento ou irritação dos olhos.

Além disso, é recomendado um dieta balanceada e leve, pois nos picos de calor o corpo humano utiliza muito mais energia para manter sua temperatura ideal, o que pode deixar o processo de digestão mais lento. "Portanto, gorduras e frituras devem ceder espaço a grelhados e assados", afirma Gisele.

Dessa forma, especialistas recomendam para:

1. Se hidratar bastante

2. Acionar a Defesa Civil para problemas de falta de água

3. Permanecer em locais protegidos do sol, sempre que possível

4. Evitar exercícios físicos ao ar livre em horários muito quentes, como entre 10h e 16h

5. Utilizar soro fisiológico para umidificar olhos e narinas, caso necessário

6. Umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas no ventilador, recipientes com água, entre outros

Confira até quando vai durar a onda de calor