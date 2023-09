Calorão: quando a onda de calor vai acabar?

Diversas regiões do país vivem recordes de temperatura no ano

Uma onda de calor extremo atinge o Brasil nessa semana, a penúltima do mês de setembro, e as temperaturas devem passar dos 40ºC em diversas cidades. O calor no Sudeste e Centro-Oeste, em especial, atingiu novos patamares, com grande parte do país sob alerta de "risco à vida".

Em São Paulo, a semana começou com os termômetros batendo os 35ºC - dá até para esquecer que a cidade é chamada de "Terra da Garoa". Em Campo Grande a segunda-feira marcou 33ºC, um total de 5ºC acima da média, então haja tereré para espantar as altas temperaturas.

Mas até quando vai esse calorão?

Que dia a onda de calor extremo termina?

A previsão indica que a Onda de Calor extremo deve passar pelo Brasil de 18 a 24 de setembro. A partir da próxima segunda-feira, 25, os termômetros podem começar a apresentar um declínio. Vale lembrar que ainda é Inverno e a Primavera só começa no dia 23.

Os estados atingidos são o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pará, Tocantins e Paraná. Associados à onda de calor, há previsão de baixos índices de umidade relativa do ar para a maior parte da área de abrangência do aviso.

A onda de calor também elevou os riscos de incêndios, com diversas regiões a receberem classificações de perigo de incêndio “elevadas".

Para quem mora nessas regiões, a orientação é: mantenha-se longe do calor, se puder. Se tiver que sair de casa, evite se expor entre às 10h e 16h, use protetor solar, chapéu e roupas leves, e evite exercícios ou atividades físicas.

Mantenha o seu espaço fresco e conte com a ajuda de bacias de água ou toalhas molhadas dentro da casa.

O que causa uma onda de calor?

As ondas de calor resultam da retenção de ar quente na atmosfera e são um fenômeno climático natural. As ondas de calor estão a aumentar em intensidade e frequência devido às alterações climáticas, resultantes das emissões de gases com efeito de estufa, que retêm o calor durante mais tempo.

Não existe uma definição padrão de calor extremo ou ondas de calor; em vez disso, varia dependendo do que é considerado médio para um determinado local naquela época do ano.

Neste caso, o Inmet explica que o responsável pela situação é uma bolha de ar quente que atua entre o Paraguai e o Centro-Oeste brasileiro - regiões mais afetadas.

Confira: Museu do Ipiranga: ingresso, horários e nova programação