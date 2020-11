Morte de Tom Veiga, o ‘Louro José’, choca os famosos; veja reações

Felipe Neto, perfil oficial do Corinthians e da Turma da Mônica, Britto Jr. e muitos outros famosos lamentaram a morte de Tom Veiga aos 46 anos. O intérprete de “Louro José”, personagem icônico do programa “Mais Você”, foi encontrado morto neste domingo, 1 de novembro, em sua casa no Rio de Janeiro.

Tom Veiga foi encontrado morto em sua casa, na Barra da Tijuca. A causa da morte não foi revelada.

“Eu não acredito que 2020 levou o Tom Veiga, famosa voz do Louro José”, escreveu o cantor Mumuzinho no Twitter.

O Corinthians – clube do coração do ator – também lamentou a morte de Veiga. “O Timão se solidariza aos familiares e amigos desejando muita força neste momento de dor e luto”, postou o clube paulista.

Felipe Neto, youtuber, prestou homenagem pela morte de Tom Veiga

Que tristeza… Muita força pra família. O Louro José foi uma das maiores criações da história da TV brasileira. Vá em paz, Tom Veiga 😔❤️ pic.twitter.com/1COYOb9Kj9 — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) November 1, 2020

Britto Junior, apresentador

Morre Tom Veiga, o Louro José da Ana Maria Braga. Ele conseguiu dar uma personalidade inconfundível ao papagaio de brinquedo, que animou as manhãs da Tv. Um personagem do Brasil. Surpreso e triste. — Britto Jr. (@brittojr) November 1, 2020

Sport Club Corinthians

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do ator corinthiano Tom Veiga, conhecido por interpretar o Louro José. 😢 O Timão se solidariza aos familiares e amigos desejando muita força neste momento de dor e luto. pic.twitter.com/j7LBwwTkjp — Corinthians (@Corinthians) November 1, 2020

Paulo Vieira, comediante

COMO ASSIM O LOURO JOSÉ MORREU? 😭 — Paulo Vieira (@PauloVieiraReal) November 1, 2020

Roger, da banda Ultraje A Rigor

Vá em paz Louro José. — Roger Rocha Moreira (@roxmo) November 1, 2020

Felipe Andreoli, jornalista, prestou homenagem pela morte de Tom Veiga

Puxa vida, que triste essa notícia do Louro José 🖤

Descanse sem Paz, Tom❤ — @andreolifelipe (@andreolifelipe) November 1, 2020

Thelma, ganhadora do BBB 20

Triste com a notícia do falecimento do Tom Veiga. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Thelma 🌷🎭 (@thelminha) November 1, 2020

Ana Maria Braga prestou homenagem

Em março de 2017, Ana Maria fez uma homenagem ao personagem no aniversário de 20 anos do personagem: “Meu papagaio mais amado, meu filho. Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas”.

Ao lado de Ana Maria Braga, o personagem se tornou um dos maiores ícones de toda a história da televisão brasileira. Juntos desde 1997, a dupla sempre esteve nas manhãs da Globo para alegrar o começo do seu dia com humor e leveza. Por isso, muita gente exalta a parceria dos dois como um dos principais símbolos da telinha no nosso país.