10 melhores hotéis do mundo 2022; segundo melhor está no Brasil

O Tripadvisor divulgou os vencedores do prêmio Travellers’ Choice, que elege as melhores recomendações de lugares para visitar ou se hospedar, com base na opinião dos próprios viajantes. O Brasil marcou presença na lista, com o Hotel Colline de France, localizado em Gramado. Confira quais são os 10 melhores hotéis do mundo em 2022.

1 – Tulemar Bungalows & Villas, no Parque Nacional Manuel Antonio (Costa Rica) – melhores hotéis do mundo 2022

No topo da lista de melhores hotéis do mundo 2022 está o Tulemar Bungalows & Villas, localizado no Parque Nacional Manuel Antonio, na Costa Rica. Avaliado com 5 estrelas, o local é conhecido por ter um ambiente luxuoso e estar próximo a ótimos restaurantes. Um dos principais diferenciais é o fato de possuir acomodações em bangalôs, que são pequenas casas de um andar, com sala de estar, quarto, cozinha e banheiro. Contando com vista para o mar, o hotel oferece acesso a praia particular, piscina, recreação, wifi e serviços gratuitos de traslado ou táxi.

Onde fica: Tulemar Gardens, Parque Nacional Manuel Antonio, Quepos 6350 Costa Rica

Preço: R$1.442,1 por noite (2 hóspedes)

2 – Hotel Colline de France, em Gramado, no Rio Grande do Sul (Brasil)

Após ter ocupado o primeiro lugar do ranking em 2021, agora o Hotel Colline de France aparece na segunda posição. Com 4 estrelas e nota 5, considerada a mais alta no site Tripadvisor, o hotel é inspirado na arquitetura francesa, localizado no pedaço da Europa no Brasil, que é a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. O ambiente conta com 34 suítes inspiradas em grandes marcas mundiais, um jardim de buganvílias, spa, academia e hidromassagem.

Onde fica: Rua Vigilante, 400 – Av.Central, Gramado, Rio Grande do Sul 95670-000 Brasil

Preço: R$3.000 a diária

3 – Ikos Aria, em Kefalos (Grécia)

O Ikos Aria é um dos nomes classificados entre os melhores hotéis do mundo 2022. Ótima opção para pessoas que visitam Kefalos, na ilha de Kos, o hotel faz parte da rede Ikos Resorts, que possui diversas acomodações espalhadas pelo Mediterrâneo. Com serviço 5 estrelas, o Ikos Aria tem mais de 370 suítes e quartos equipados com varandas privativas, jardins e piscinas individuais. Entre as comodidades, o resort também oferece oito restaurantes, acesso a praia de Kefalos, spa, piscina e outras atividades.

Onde fica: Suburban Road, Kefalos 85301 Grécia

Preço: R$2.392 por noite

4 – Romance Istanbul Hotel, em Istambul (Turquia) – melhores hotéis do mundo 2022

Para aqueles que visitam a cidade de Istambul, na Turquia, o Romance Istanbul Hotel é a opção ideal. Avaliado em 4 estrelas, o hotel fica próximo de pontos turísticos, como a Mesquita Süleymaniye (1,3 km) e Istiklal Street (2,1 km), sendo uma ótima alternativa para aqueles que querem conhecer a região. A acomodação luxuosa oferece TV de tela plana, ar condicionado e mini bar nos quartos, além de ter piscina, serviço de quarto e concierge.

Onde fica: Hudavendigar Cd. No:5 Sirkeci, Istambul 34110 Turquia

Preço: R$792,60 por noite (2 hóspedes)

5 – The Omnia, em Zermatt (Suíça)

No top 5 dos melhores hotéis do mundo 2022 está o The Omnia, da cidade de Zermatt, na Suíça. Além de oferecer um ambiente aconchegante no topo da montanha, o hotel 5 estrelas também está localizado próximo a algumas das principais atrações do município: St Peter’s English Church (0,1 km) e Parish church of St Mauritius (0,1 km). Classificado com 5 estrelas, o local ainda conta com concierge, serviço de quarto, piscina e café da manhã.

Onde fica: Auf dem Fels, Zermatt 3920 Suíça

Preço: R$1.998 por noite

6 – Kayakapi Premium Caves – Cappadocia, em Ürgüp (Turquia)

Outra estadia imperdível na Turquia é o Kayakapi Premium Caves – Cappadocia, para quem visita a cidade de Ürgüp. Classificado como um hotel caverna 5 estrelas, ele fica localizado em um bairro histórico apoiado pela UNESCO. Além da construção diferenciada, também é uma boa opção para aqueles que querem conhecer pontos turísticos da cidade. O Kayakapi Premium Caves – Cappadocia oferece uma vista para a montanha e para a cidade, piscina, academia de ginástica, serviço de babá, ar condicionado e TV a cabo.

Onde fica: Kuscular Sokak No:43 Kayakapi Mahallesi, Ürgüp 50400 Turquia

Preço: R$892,08 por noite (2 hóspedes)

7 – Six Senses Laamu, em Olhuveli Island (Maldivas)

Localizado na ilha Olhuveli, nas Maldivas, o Six Senses Laamu conta com um cenário paradisíaco. Por ser um local isolado, ele pode ser acessado apenas por avião ou barco, e fica em uma lagoa cheia de palmeiras. Além da paisagem maravilhosa, o resort 5 estrelas possui acesso a praia e piscinas, e oferece atividades como surf, bicicleta, mergulho, esqui aquático e windsurf. Também há espaços diferenciados como biblioteca, cinema, spa e lojas.

Onde fica: Olhuveli Island

Preço: R$6.076 por noite (2 hóspedes)

8 – Hamanasi Adventure and Dive Resort em Hopkins (Belize) – melhores hotéis do mundo 2022

Um dos melhores hotéis do mundo 2022 fica na costa sul de Belize, na cidade de Hopkins, e possui nota 5 no Tripadvisor. Com vista para o mar, o resort oferece diferentes opções de aventuras para seus hóspedes, como mergulho em barreira de corais, excursão pela história maia e canoagem no Rio Selva. Ainda há comodidades como ar condicionado, banheira de hidromassagem, terraço e concierge, e serviços como piscina, aluguel de bicicleta e massagem para casais.

Onde fica: Hopkins/Sittee River Road Hopkins Village, Hopkins Belize

Preço: R$2.151,3 por noite

9 – BLESS Hotel Madrid, em Madri (Espanha)

Na Espanha, o BLESS Hotel Madrid é uma das melhores opções para quem visita a cidade de Madri. Localizado entre as lojas mais exclusivas do luxuoso bairro de Salamanca, o hotel é um dos grandes destaques do município. Com 111 quartos e suítes, ele possui uma avaliação 5 estrelas, e oferece acomodações luxuosas. Além disso, o hotel conta com diferenciais como serviço de banho de espuma, coquetéis feitos por especialistas e permissão para a entrada de animais domésticos.

Onde fica: Calle Velázquez 62, 28001 Madri Espanha

Preço: R$ 2.300,81 por noite (2 hóspedes)

10 – Padma Resort Ubud, em Payangan (Indonésia)

Encerrando o top 10 dos melhores hotéis do mundo 2022, está o Padma Resort Ubud, localizado em Payangan, na Indonésia. Combinando conforto e preço bom, o local conta com 149 quartos. O resort é avaliado em 5 estrelas, tem vista para as florestas de Payangan, piscina de borda infinita de 89 metros, restaurantes exclusivos de classe mundial e espaços para eventos. Além disso o local conta com café da manhã e estadia gratuita para crianças, e serviços como aluguel de bicicleta e academia de ginástica.

Onde fica: Banjar Carik, Desa Puhu, Payangan 80572 Indonésia

Preço: R$975,67 por noite (2 hóspedes)

