Festivais em SP 2022: 7 eventos para marcar na agenda

Com o avanço da vacinação, e a consequente flexibilização das medidas sanitárias contra a covid-19, 2022 também é o ano do retorno dos festivais. Após dois anos paralisados, diversos eventos já voltaram a ser realizados, enquanto outros chegaram ao Brasil pela primeira vez. Confira abaixo a programação de 7 festivais em SP 2022 para já deixar anotado na agenda.

João Rock em junho – festivais em SP 2022

No dia 11 de junho, na cidade de Ribeirão Preto, será realizado o João Rock. Criado em 2002, ele tem o objetivo de celebrar a música nacional, voltado principalmente para o gênero do rock, como o próprio nome do evento diz, mas atualmente também conta com atrações do rap e do reggae.

Um dos maiores nomes dos festivais em SP 2022 vai ter shows de Natiruts, Djonga, CPM 22, Emicida, Lagum, Titãs, Erasmo Carlos, entre outros. Os ingressos são divididos nos setores Pista, Camarote JR, Pista Premium e Camarote Colorado. No entanto, todas as entradas já estão esgotadas pela plataforma oficial.

Festival Turá em julho

O ano de 2022 marca a primeira edição do Festival Turá, que tem o objetivo de “trazer toda a pluralidade do que é o Brasil e o brasileiro em sua essência”. Realizado entre os dias 2 e 3 de julho na capital paulista, no Parque Ibirapuera, o evento vai contar essencialmente com nomes da música brasileira, das mais diferentes musicalidades. Entre eles, estão Emicida, Zeca Pagodinho, Duda Beat, Lagum, Alceu Valença, Baco Exu do Blues, BaianaSystem, Marina Sena e Xamã.

Os ingressos para cada dia ainda estão à venda pelo site da Tickets For Fun, no valor de R$216 a meia-entrada e R$432 a inteira. Ainda é possível comprar uma entrada que vale para os dois dias, de R$420 a meia e R$840 a inteira.

Coala Festival em setembro – festivais em SP 2022

O Coala Festival chegou em sua oitava edição entre os festivais em SP 2022. O evento será realizado no Memorial da América Latina, na capital paulista, entre os dias 17 e 18 de setembro. Prestigiando desde grandes nomes da música popular brasileira até artistas da cena atual, entre suas atrações estão Gal Costa, Alceu Valença, BK, Black Alien, Ana Frango Elétrico e Marina Sena. Infelizmente, os ingressos para os dois dias já estão esgotados.

Encontro das Tribos em outubro

No dia 1º de outubro, na Arena Anhembi, será realizado o festival Encontro das Tribos. Em comemoração aos 20 anos do evento, a edição de 2022 vai reunir nomes como a banda Sticky Fingers, Lil Pump, Racionais MC’s, Criolo, MANEVA e Djonga em 12 horas de festival. Há ingressos à venda pela plataforma Showpass, com preços que vão de R$240 a R$800.

46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo – outubro e novembro

A Mostra Internacional de Cinema é um dos maiores festivais em SP 2022 no ramo cinematográfico. Mesmo com a pandemia de covid-19, o evento não foi paralisado, e se adaptou ao modelo online, em função das restrições impostas. Após uma edição realizada de forma híbrida em 2021, a 46ª Mostra SP já tem data, e será realizada entre os dias 20 de outubro e 2 de novembro na capital paulista. Informações como valor do ingresso e filmes a serem exibidos devem ser divulgadas em breve.

Primavera Sound em outubro e novembro – festivais em SP 2022

Um dos nomes estreantes no Brasil entre os festivais em SP 2022 é o Primavera Sound. Originado em Barcelona, ele vai contar com uma semana de atrações, de 31 de outubro a 6 de novembro. Diferente de outros eventos do tipo, os shows não serão realizados de forma concentrada, e sim divididos entre o Distrito Anhembi e outros lugares espalhados ao redor da capital paulista. O evento ainda vai reunir nomes nacionais e internacionais, como Arctic Monkeys, Lorde, Gal Costa, Liniker, Mitski, Interpol e Boogarins. Ainda é possível conseguir ingressos pela plataforma Eventim, com preços variando entre R$490 e R$2600.

São Paulo Film Festival em dezembro

Entre os festivais em SP 2022, está o São Paulo Film Festival. O SPFF é um evento voltado para o cinema independente, realizado na capital paulista, com o objetivo de apoiar a cena e descobrir novos artistas. Em 2022, ele vai ocorrer entre os dias 17 e 19 de dezembro, no Cine Belas Artes, em formato híbrido. g

