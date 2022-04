10 mulheres mais ricas do mundo em 2022, segundo a Forbers

Entre as novatas na lista das mais ricas do mundo está a cantora Rihanna

No ranking divulgado pela revista Forbes em abril, dos 2.668 bilionários do ano, há apenas 327 mulheres. Dentre as mulheres mais ricas do mundo, 226 herdaram sua riqueza, por outro lado, 101 delas fundaram ou co-fundaram uma empresa ou estabeleceram sua própria fortuna. Entre as novatas na lista, está a cantora Rihanna, que alcançou o título de bilionária após montar seu império da beleza. Veja quais são as 10 mulheres mais ricas do mundo em 2022.

1 – Françoise Bettencourt Meyers – mulheres mais ricas do mundo 2022

Herdeira e membro do conselho administrativo da L’Oreal, Françoise Bettencourt Meyers é a mulher mais rica do mundo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com ranking da Forbes. De origem francesa, ela é filha única e neta do fundador da gigante do setor da beleza, Eugène Schueller. O título de mais rica do mundo pertencia a sua mãe, Liliane Bettencourt, que faleceu em 2017, o que fez com que a filha aparecesse na lista de bilionários do mundo pela primeira vez em 2018.

Fortuna estimada: US$ 74,8 bilhões (R$ 347 bilhões)

Fonte da riqueza: L’Oréal

2 – Alice Walton

Alice Walton é a única filha do fundador do Walmart, Sam Walton. Formada em Economia pela Universidade de Trinity, ao longo da vida, ela se concentrou na área da curadoria de arte, ao invés de trabalhar nos negócios da família, como seus irmãos Rob e Jim.

Em 2011, ela abriu o Crystal Bridges Museum of American Art em sua cidade natal de Bentonville, Arkansas. O espaço possui obras de artistas como Andy Warhol, Norman Rockwell e Mark Rothko. Segundo a Forbes, sua fortuna aumentou US$ 3,5 bilhões (R$ 16 bilhões) no ano passado graças à alta das ações do Walmart, o que ajudou a colocá-la no segundo lugar entre as mulheres mais ricas do mundo em 2022. Em 2020, ela ocupava o posto de mulher mais rica do mundo, mas perdeu seu lugar para Françoise Bettencourt Meyers.

Fortuna estimada: US$ 65,3 bilhões (R$ 303 bilhões)

Fonte da riqueza: Walmart

3 – Julia Koch

Viúva do filantropo David Koch, Julia Koch e seus três filhos herdaram uma participação de 42% na Koch Industries, segunda maior empresa privada dos EUA. O irmão mais velho de David, Charles Koch, é o atual presidente da empresa e também possui uma participação de 42%.

Julia Koch mudou-se para Nova York na década de 1980 e trabalhou como assistente de um estilista, em que teve contato com pessoas da alta sociedade, como a primeira-dama Nancy Reagan. Ela e David se conheceram em um encontro às cegas em 1991, e se encontraram novamente seis meses depois, começaram a namorar e se casaram em 1996.

Fortuna estimada: US$ 60 bilhões (R$ 278 bilhões)

Fonte da riqueza: Koch Industries

4 – MacKenzie Scott – mulheres mais ricas do mundo 2022

Além de ser escritora, MacKenzie Scott se tornou uma das maiores filantropas da história após se divorciar do fundador da Amazon, Jeff Bezos, com quem foi casada por 25 anos. A separação ocorreu em 2019, e ela recebeu 25% de sua participação na empresa.

Após anunciar os termos do divórcio, ela assinou o The Giving Pledge, prometendo doar pelo menos metade da sua riqueza ao longo da vida. MacKenzie já foi aluna da autora Toni Morrison, em Princeton, e também trabalhou como assistente de pesquisa para ela. Em menos de dois anos, ela já doou US$ 12,5 bilhões (R$ 58 bilhões) para mais de 1.250 organizações.

Fortuna estimada: US$ 43,6 bilhões (R$ 202 bilhões)

Fonte da riqueza: Amazon

5 – Jacqueline Mars

Jacqueline herdou cerca de um terço da Mars Incorporated, a maior fabricante de doces do mundo, fundada por seu avô, Frank C. Mars, em 1911. O conglomerado também atua no setor de alimentos para animais de estimação e é o nome por trás de marcas como M&M’s e Pedigree. Ela trabalhou para a empresa por quase 20 anos e atuou no conselho até 2016. Atualmente, seu filho Stephen Badger está no conselho de administração da Mars, enquanto Jacqueline atua no conselho dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos.

Fortuna estimada: US$ 31,7 bilhões (R$ 147 bilhões)

Fonte da riqueza: Doces e comida para animais de estimação

6 – Gina Rinehart

Considerada a cidadã mais rica da Austrália, Gina Rinehart é presidente da empresa de mineração e agricultura Hancock Prospecting Group, que foi fundada por seu pai Lang Hancock, falecido em 1992. Durante anos, ela esteve envolvida em uma batalha judicial contra seus filhos adultos por causa de um fundo familiar. O processo ainda não foi encerrado, e deve perdurar até o ano que vem.

Fortuna estimada: US$ 30,2 bilhões (R$ 140 bilhões)

Fonte da riqueza: Mineração

7 – Miriam Adelson – mulheres mais ricas do mundo 2022

Miriam Adelson é viúva do magnata Sheldon Adelson, ex-CEO e presidente da empresa de cassinos Las Vegas Sands, que morreu aos 87 anos em janeiro de 2021. Atualmente, ela é dona da participação de quase 50% na organização, que possui cassinos em Las Vegas, Cingapura e Macau.

Em 2020, Miriam e Sheldon doaram US$ 180 milhões para campanhas republicanas e comitês de ação política. Nascida em Israel, ela se tornou médica com foco em vícios, e fundou com o marido a Sheldon G. Adelson Research Clinic em Las Vegas, que trata pessoas com transtorno por uso de opióides.

Fortuna estimada: US$ 27,5 bilhões (R$ 127,5 bilhões)

Fonte da riqueza: Cassinos

8 – Susanne Klatten

Susanne Klatten possui cerca de 19% da montadora alemã BMW, enquanto seu irmão, Stefan Quandt, possui quase 24%. Ela herdou a participação de sua mãe Johanna Quandt, e de seu pai, Herbert Quandt, que é considerado o responsável por resgatar a BMW da falência em 1959.

Economista com MBA, Klatten também é dona e vice-presidente da empresa química Altana, que tem mais de US$ 2,5 bilhões em vendas anuais. Além disso, ela detém participações na Entrust, especializada em identidade digital e segurança de dados, e na produtora de carbono e grafite SGL Group.

Fortuna estimada:: US$ 24,3 bilhões (R$ 112,7 bilhões)

Fonte da riqueza: BMW e farmacêutica

9 – Iris Fontbona

Iris Fontbona é viúva de Andrónico Luksic, que construiu uma fortuna em mineração e bebidas antes de morrer de câncer em 2005. O magnata chileno deixou seus negócios para Fontbona e seus três filhos: Jean-Paul, Andrónico e Guillermo Luksic (que morreu de câncer de pulmão em 2013, aos 57 anos).

Atualmente, ela e a família possuem minas de cobre no Chile por meio da Antofagasta Plc, que é negociada na Bolsa de Valores de Londres. Além disso, também detêm uma participação majoritária na Quiñenco, um conglomerado chileno de capital aberto que tem negócios nos setores bancário, de bebidas e de manufatura. Sua fortuna estimada em US$ 22,8 bilhões a alavancou entre as 10 mulheres mais ricas do mundo em 2022.

Fortuna estimada: US$ 22,8 bilhões (R$ 105 bilhões)

Fonte da riqueza: Mineração

10 – Abigail Johnson

Filha de Ned Johnson III, Abigail Johnson é CEO da Fidelity Investments desde 2014, quando assumiu o lugar de seu pai, que faleceu em março do mesmo ano. Em 2016, ela tornou-se presidente, e possui uma participação estimada de 24,5% na empresa, que atualmente tem US$ 4,2 trilhões em ativos sob gestão e foi fundada por seu avô, Edward Johnson II, em 1946. Abigail ingressou em tempo integral na empresa após receber um MBA em Harvard, em 1988.

Fortuna estimada: US$ 21,2 bilhões (R$ 98 bilhões)

Fonte da riqueza: gestão de patrimônio