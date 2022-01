Quem são os homens mais ricos do mundo em 2022

Em 2021, os bilionários mais ricos do mundo ficaram ainda mais ricos, de acordo com estimativas da revista Forbes. A publicação levantou que os mais de 2.600 bilionários do mundo tiveram um ano bastante satisfatório, já que ficaram 1,6 trilhão de dólares mais afortunados. Na lista dos homens mais ricos do mundo em 2022, os norte-americanos são os que mais ganharam dinheiro no ano passado, a começar por Elon Musk, que ganhou US$ 10 bilhões por dois anos consecutivos. Saiba quem são os magnatas mundiais.

1 – Elon Musk – homens mais ricos do mundo em 2022

Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX lidera a lista dos homens mais ricos do mundo em 2022 porque ganhou, por dois anos consecutivos, a bagatela de 10 bilhões de dólares. Atualmente, a fortuna de Elon Musk chega a US$ 222 bilhões, conforme o índice da Bloomberg. Musk foi eleito, em 2021, a Personalidade do Ano pela revista “Time”.

Musk nasceu na África do Sul mas se naturalizou norte-americano. Foi nos Estados Unidos que ele fez as faculdades de física e economia. Em 2002, fundou a SpaceX e, em 2003, a Tesla, suas duas maiores empresas. Ele tem ainda um sistema semelhante a um trem-bala, o Hyperloop, e a Neuralink, uma startup que tem o objetivo de conectar cérebros a coputadores.

Em 2018, quando 12 garotos ficaram presos em uma caverna na Tailândia, Elon Muk ofereceu um mini-submarino criado pela SpaceX para resgatar os meninos. Mas a oferta foi rejeitada por Vern Unsworth, mergulhador britânico que, à época, disse que a atitude de Musk não passava de um golpe publicitário.

Fortuna estimada: US$ 304 bilhões

Setor: dono da Tesla e da SpaceX

2 – Jeff Bezos

O segundo lugar da lista dos homens mais ricos do mundo em 2022 fica com o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que acaba de perder o posto de maior bilionário para Elon Musk. O patrimônio do norte-americano, segundo a Bloomberg, é estimado em US$ 191,6 bilhões. O mais surpreendente é que ele começou com uma pequena livraria online, no quintal de casa.

Formado em engenharia elétrica e ciências da computação, o empresário é atualmente dono do The Washington Post e da Blue Origin, uma companhia aeroespacial, e tem investimentos em grandes empresas como Google e Uber. Investir em negócios variados é a estratégia do empresário para manter seus altos ganhos.

Conhecido por sua maneira agressiva de fazer negócios, o ex-CEO da Amazon já ganhou o apelido de “pior chefe do mundo” pela Confederação Sindical Internacional. Atualmente, ele é presidente do conselho da Amazon e CEO da Blue Origin, que em 2021 perdeu um processo que moveu contra a Nasa por causa de um contrato firmado entre a agência espacial e a SpaceX, de Elon Musk.

Fortuna estimada: US$ 191,6 bilhões

Setor: fundador da Amazon

3 – Bernard Arnault

A fortuna do francês Bernard Arnault começou a tomar forma ainda com o pai, que investiu no ramo da construção. Mas foi de fato Arnault que construiu um verdadeiro império. Atualmente dono da holding LVHM, que reúne mais de 70 marcas de luxo como Louis Vuitton, Sephora, Christian Dior, Fendi, Tiffany&Co e a Dom Pérignon, o empresário tem uma fortuna estimada em 176 bilhões de dólares.

Anrnault, que começou a carreira profissional como empreiteiro, é o europeu mais rico atualmente e chegou a tomar o topo da lista no lugar de Musk em 2021. Segundo o New York Times, por suas atitudes frente a batalhas pelo comando de grandes companhias, já foi apelidado de “Lobo de Cashmere”, “Maquiavel das Finanças” e Sun Tzu do Luxo”.

Segundo a Forbes, ele costuma visitar em média 25 lojas suas e de seus concorrentes todos os sábados. Amante das artes, tem obras de Picasso e Andy Warhol em sua coleção pessoal. Em 2014, criou um espaço para exposições de arte contemporânea, a Fundação Luis Vitton, em Paris, cujo projeto arquitetônico é do britânico Frank Gehr.

Fortuna estimada: US$ 176 bilhões

Setor: Moda e Varejo (LVMH)

4 – Bill Gates – homens mais ricos do mundo em 2022

Bill Gates, atual presidente não-executivo da Microsoft figura sempre na lista dos homens mais ricos do mundo e em 2022 não seria diferente. Ele nasceu em Seattle, filho de um advogado e uma professora, e chegou a ser admitido em Harvard, mas abandonou os estudos para se dedicar à Microsoft, uma das primeiras empresas do mundo focadas em programas para computadores pessoais.

Gates fundou a empresa quando tinha apenas 19 anos. Hoje, sua fortuna está na casa dos 139 bilhões de dólares e, ao lado da mulher, Melinda Gate, gerencia a Gates Foundation, organização sem fins lucrativos que financia ideias inovadoras para combater a pobreza e problemas de saúde em países em desenvolvimento.

Bill Gates já foi eleito como uma das 100 pessoas mais importantes do século pela revista Time e já foi a primeira de 50 celebridades mais importantes da história. O ex-presidente dos Estados Unidos concedeu, em 2016,a Medalha Presidencial da Liberdade, maior honra civil do país, por reconhecimento a seu trabalho filantrópico.

Fortuna estimada: US$ 139 bilhões

Setor: Microsoft

5 – Larry Page

O cientista da computação e empresário Larry Page é conhecido como co-fundador da gigante Google, ao lado do amigo Sergey Brin. Ele também já foi eleito como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela Time e atualmente sua fortuna está avaliada em US$ 130 bilhões. De origem judaica, nasceu em Lansing, nos Estados Unidos.

Foi durante o doutorado na Universidade Stanford, na Califórnia, que percebeu que poderia usar links para ranquear as páginas da internet, dando origem ao principal buscador da atualidade. Hoje, a Google é uma holding que conta com outras marcas importantes, coo YouTube, Gmail e Android.

Larry tem um irmão que também é bem-sucedido nos negócios: Carl Page, fundador da eGroups, que depois foi vendida para a Yahoo! e rebatizada como Yahoo! Groups. Quando criança, Larry sonhava em ser inventor e, na juventude, a música foi sua grande aliada.

Fortuna estimada: US$ 130 bilhões

Setor: Google

6 – Mark Zuckerberg

O fundador do Facebook Mark Zuckerberg tem 128 bilhões em fortuna aos 37 anos de idade e está sempre na lista dos homens mais ricos do mundo. Em 2022, ocupa a sexta posição do ranking. Estudou em Harvard e seus planos são sempre focados no futuro.

Atualmente, trabalha em uma espécie de WhatsApp 3D, um metaverso que pretende lançar e, breve. A Meta, empresa de Zuckeberg, também é dona do Instagram. Zuckeberg já foi eleito pela Time como “A Pessoa do Ano” em 2010 e também está na lista da Forbes das pessoas mais poderosas do mundo.

A fortuna de Zuckeberg deixou de figurar entre as maiores do mundo por causa de problemas com o Facebook, que foi denunciado por uma ex-funcionária. Além disso, quedas no serviço do Instagram, Messenger e WhatsApp também já fizeram o empresário perder bastante dinheiro.

Fortuna estimada: US$ 128 bilhões

Setor: Facebook

7 – Sergey Brin

O co-fundador da Google, Sergey Brin, também está na lista dos homens mais ricos do mundo em 2022 porque tem uma fortuna avaliada em US$ 125 bilhões. Ele tem 38 milhões de ações da Alphabet, empresa que gerencia os negócios que eram da Google Inc., criada em 2015.

Brin é de origem judaica e nasceu em Moscou, mas em 1979 a família migrou para os Estados Unidos, onde ele estudou. Eoi na Universidade de Stanfor que conheceu Larry Page, de quem acabou se tornando amigo. Hoje, juntos, eles tocam também o braço filantrópico do Google, a Google.org.

O cientista da computação é ainda investidor da Tesla, de Elon Musk, e da Space Adventures. Ele está envolvido no projeto de carro sem motorista do Google e tem um Boieng 767-200, que teve equipamento científico instalado pela Nasa para coletar dados experimentais em voo.

Fortuna estimada: US$ 125 bilhões

Setor: co-fundador da Google

8 – Steve Ballmer

A oitava posição da lista dos homens mais ricos do mundo em 2022 fica com Steve Ballmer, dono do Los Angeles Clippers, time de basquete norte-americano, que tem uma fortuna estumada de US$ 125 bilhões. Ele foi CEO da Miscrosoft até 2014 e é amigo pessoal de Bill Gates.

Atualmente com 65 anos, sua fortuna aumentou 20 bilhões de dólares em 2021, graças à valorização da Microsoft no mercado financeiro. Ele também faz trabalhos filantrópicos e tem 4% das ações do Twitter, fatia que é maior que a do próprio presidente-executivo, Jack Dorsey.

Aposentado desde 2014, Steve Ballmer comprou o time da NBA, liga de basquete norte-americano, por US$ 2 bilhões na época. Ele é formado em matemática e economia pela Universidade de Harvard e fez MBA na Universidade de Stanford.

Fortuna estimada: US$ 125 bilhões

Setor: dono do Los Angeles Clippers

9 – Larry Ellison

Mais um norte-americano que está entre os homens mais ricos do mundo. Larry Ellison nasceu em Nova Iorque e é co-fundador e presidente do Conselho de Administração da Oracle, multinacional de tecnologia e informática cujos primeiros clientes foram uma base da força aérea dos Estados Unidos e a CIA.

Larry entrou para a lista em 2021, depois de ter faturado 29 bilhões de dólares durante o ano. Hoje, tem uma fortuna estimada em US$ 109 bilhões e é dono de uma ilha no Havaí, além de alguns aviões particulares. Em 2016, doou US$ 200 milhões para o Centro de Tratamento de Câncer da Universidade do Sul da Califórnia.

Ele é o principal acionista da Oracle, tendo 23% da empresa, e faz parte do conselho da Tesla. Ellison já fez uma participação no cinema, em Homem de Ferro II, em que aparece apertando a mão de Tony Stark. No ano passado, durante a pandemia, foi viver no Havaí.

Fortuna estimada: US$ 109 bilhões

Setor: diretor executivo da Oracle Corporation

10 – Warren Buffett – homens mais ricos do mundo em 2022

109 bilhões de dólares é a fortuna estimada de um dos investidores mais importantes do mercado financeiro global. Segundo a Forbes, Warren Buffett é o bilionário que mais doou dinheiro em 2021. Ele é diretor-executivo da Berskshire Hathaway, empresa de investimentos fundada na década de 1960.

O investidor começou a atuar no mercado financeiro quando tinha apenas 11 anos, quando comprou três ações da Cities Services. Para complementar a mesada que ganhava do pai, foi entregador de jornais e vendia chicletes de porta em porta. A paixão pelo dinheiro parece ter sido o verdadeiro mote da vida de Buffett.

Uma das características mais marcantes do décimo da lista dos homens mais ricos do mundo em 2022 é a paciência: ele compra ações em períodos de baixa, o que é chamado de “buy and hold”. Em suas palestras, costuma citar Albert Einstein, que disse: “juros compostos são a força mais poderosa do universo”.

Fortuna estimada: US$ 109 bilhões

Setor: investidor