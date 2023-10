Alerta: por que não pode olhar para o eclipse solar?

No sábado, um eclipse solar anular criará um “anel de fogo” cintilante nos céus das Américas.

Um eclipse solar está previsto para ocorrer neste sábado, 14 de outubro, em todo o Brasil. O fenômeno atrai curiosidades de todas as partes, mas é preciso estar atento para não olha para o eclipse a olho nu pode causar problemas graves. Mas então como assistir? O DCI reuniu as principais informações para quem quiser assistir.

Isso porque, um eclipse solar é um dos eventos mais inspiradores da natureza, mas astrônomos e oftalmologistas alertam que olhar para o sol sem óculos para eclipse solar ou outra proteção pode danificar os olhos e causar cegueira permanente.

Devido à sua intensidade, ver até mesmo uma pequena fatia do sol pode ser perigoso. O cristalino do olho foca e concentra a luz solar na retina, queimando-a e levando à retinopatia solar; como a retina não possui receptores de dor, você não perceberá o dano até que seja tarde demais. Pela mesma razão, não assista a um eclipse através de telescópios, binóculos ou lentes fotográficas sem filtro.

Veja o horário do eclipse na sua cidade

Como pode olhar para o eclipse solar?

Para quem quer assistir ao eclipse solar vai precisar de óculos que atenda aos requisitos da norma internacional de segurança ISO 12312-2, “Filtros para Observação Direta do Sol”. Durante o eclipse mais recente de agosto de 2017, muitos óculos para eclipses de baixa qualidade não atendiam a esse padrão e colocavam usuários desavisados ​​em risco de danos à visão.

Certifique-se de que as lentes dos seus óculos para eclipse solar não estejam rasgadas, arranhadas ou perfuradas. Se as lentes estiverem danificadas ou se soltarem da armação, jogue os óculos fora.

Não olhe para o sol através de telescópios, binóculos ou lentes fotográficas sem filtro – os óculos para eclipse não protegem sua visão nesta situação .

Para quem não tiver óculos certificados em mãos, uma forma segura é conferir através do canal do YouTube do Observatório Nacional. A transmissão começará às 11h30 (horário de Brasília).

Não olhe por: binóculos, telescópios, câmera fotográfica, raio e celular.