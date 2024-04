Em 8 de abril de 2024, segunda-feira, um histórico eclipse solar total lançará uma sombra sobre partes da América. Infelizmente, o fenômeno não será visível no Brasil, então quem quiser assisti-lo terá que acompanhar pela internet. Veja como:

Onde assistir o eclipse no Brasil?

Como mencionado, nenhuma cidade brasileira vai conseguir visualizar o eclipse solar total, que passará pelo México, Estados Unidos e Canadá.

A boa notícia é que a NASA fará a cobertura ao vivo do eclipse a partir das 13h (horário de Brasília), e os brasileiros poderão acompanhar gratuitamente.

A cobertura do eclipse da agência incluirá visualizações ao vivo do eclipse em toda a América do Norte, aparições especiais de especialistas da NASA, astronautas a bordo da estação espacial e uma visão interna dos experimentos científicos do eclipse da NASA e festas de observação em todo o país.

A transmissão será pelo canal da NASA no youtube e pelo site da agência, e durará três horas. A exibição apresentará locais ao vivo de todo o país, incluindo o único centro da agência no caminho da totalidade, o Glenn Research Center da NASA em Ohio.

>> Alerta: por que não pode olhar para o eclipse solar

O que é um eclipse solar total?

Como assistir ao eclipse solar total no dia 8 de abril e horário

Um eclipse solar total ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra e, por um curto período de tempo, bloqueia completamente a face do Sol, segundo a NASA.

Apesar de parecer ser raro, a cada 18 meses ou mais — em algum lugar do mundo — ocorre um eclipse solar total.