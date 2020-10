Amy Coney Barrett é confirmada à Suprema Corte dos EUA, uma semana antes da eleição presidencial americana.

Os colegas republicanos de Trump votaram por 52 a 48 para aprovar a juíza, o que superou a oposição unificada dos democratas.

Sua nomeação sela para o futuro previsível uma maioria conservadora de 6-3 no principal órgão judicial dos EUA.

Contudo, o candidato democrata à presidência, Joe Biden, considerou a ação precipitada e sem precedentes.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, ao prosseguir com a votação tão perto da eleição, a maioria republicana está “colocando fogo em sua credibilidade”.

Amy Coney Barrett é confirmada à Suprema Corte

A juÍza Barrett fez o juramento de posse na Casa Branca ao lado do presidente Trump.

No entanto, apenas uma republicana, a senadora Susan Collins, que enfrenta uma dura batalha pela reeleição no Maine, votou contra a candidata do presidente na votação da noite de segunda-feira.

A nova juíza é a terceira nomeada pelo presidente republicano, depois de Neil Gorsuch em 2017 e Brett Kavanaugh em 2018.

Assim, Barret preenche a vaga deixada pela juíza Ruth Bader Ginsburg, um ícone liberal que faleceu no mês passado.

O que aconteceu na Casa Branca?

O presidente Trump, que acabou de voltar de uma campanha na Pensilvânia, presidiu a cerimônia de posse de Barrett na noite de segunda-feira (26).

Trump disse: “Este é um dia importante para a América, para a constituição dos EUA e para um Estado de direito justo e imparcial”.

Bem como acrescentou: “Ela é uma das juristas mais brilhantes de nossa nação e fará uma justiça notável na mais alta corte de nosso país”.

O juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, um conservador, administrou o juramento de posse a seu novo colega.

Assim, a cerimônia ocorreu no gramado sul da mansão executiva, um mês depois de um evento semelhante para revelar a juíza como indicação do presidente.