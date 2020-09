Assassinato de Breona Taylor: protestos em Louisville deixa feridos

O assassinato de Breona Taylor gerou uma onda de protestos em Louisville, EUA.

Taylor era uma mulher negra de 26 anos, que trabalhava em um hospital e foi baleada seis vezes quando três policiais invadiram sua casa em 13 de março.

Os protestos começaram após a decisão da justiça de não acusar nenhum policial pelo seu assassinato.

Um juiz concedeu um mandado de busca na casa de Taylor. O motivo é que os investigadores suspeitaram que o ex-namorado da jovem, um traficante de drogas condenado, estava usando o endereço para receber pacotes. Contudo, ela não tinha ficha criminal.

Casos de assassinatos de negros desarmados pela polícia alimentaram a ira da população e ativistas nos EUA. Nesse sentido, muitos protestos começaram e foram estimulados especialmente após a morte de George Floyd.

Assassinato de Breona Taylor e protestos em Louisville

Dois policiais foram baleados durante os protestos em Louisville. Contudo, segundo informações, eles não correm risco de vida.

Outros protestos contra a decisão do grande júri também ocorreram em Nova York, Washington, Atlanta e Chicago.

No momento em que os manifestantes ouviram que não haveria nenhuma acusação contra os policiais diretamente envolvidos com o assassinato, houve gritos de angústia, lágrimas e choque no local de homenagem em Louisville dedicado à memória de Taylor.

Conforme a noite avançava, algumas pessoas disseram que tinham esperança que os policiais receberiam uma acusação. Afinal, a cidade de Louisville aceitou pagar uma indenização à família.

Porém, outros disseram que, apesar do clamor após a morte de George Floyd, sentiam que não houve nenhuma mudança sistêmica. Além de acreditarem que os policiais continuariam a ter proteção do Estado.

Acusações

Um dos policiais que invadiu o apartamento de Taylor, Brett Hankison, recebeu a acusação de “ameaça gratuita em primeiro grau”. Além disso, Hankinson recebu sua demissão da força em junho.

Os parentes de Taylor e ativistas pediram que os três policiais, todos brancos, recebessem a acusação ​​de assassinato ou homicídio culposo.

Contudo, o grande júri rejeitou esse pedido após analisar as evidências. Fazem parte do frande jurí membros do poder público, que determinam se há evidências suficientes para prosseguir com um processo.