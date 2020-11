Ataque terrorista em Viena deixa 4 pessoas mortas

Um ataque terrorista em Viena que deixou quatro pessoas mortas foi executado por pelo menos um terrorista islâmico, disse o Ministério do Interior da Áustria nesta terça-feira (03).

De acordo com o ministro do Interior, Karl Nehammer, a polícia matou um atacante que estava com armas e pertencia ao grupo extremista do Estado Islâmico.

“Nós sofremos um ataque ontem à noite de pelo menos um terrorista islâmico. Uma situação pela qual não vivemos na Áustria há décadas”, disse ele. Bem como acrescentou que as autoridades não podem descartar a existência de mais terroristas.

O agressor morto pela polícia estava armado com um rifle e usava um cinto de explosivos falso.

Cerca de 1.000 policiais foram posicionados em Viena após os tiroteios, que começaram na noite de segunda-feira (02) em frente à principal sinagoga da cidade. De acordo com a polícia, havia “suspeitos armados com rifles em seis locais diferentes” da cidade.

Dois homens e duas mulheres morreram no ataque, enquanto pelo menos 15 pessoas – incluindo um policial – ficaram feridas.

“Este é o dia mais difícil que a Áustria já viu em muitos anos”, disse Nehammer, ao exortar os cidadãos a ficarem em casa. Bem como acrescentou que as crianças não precisarãoa frequentar a escola na terça-feira.

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, disse que o tiroteio foi um ataque terrorista, acrescentando que o exército protegeria locais na capital para que a polícia pudesse se concentrar em operações anti-terroristas.

“Atualmente estamos passando por horas difíceis em nossa república. Gostaria de agradecer a todas as forças de emergência que estão arriscando suas vidas por nossa segurança, especialmente hoje. Nossa polícia tomará medidas decisivas contra os perpetradores deste repulsivo ataque terrorista”, disse Kurz no Twitter.

As autoridades pediram ao público em geral que evite postar vídeos ou fotos na internet, dizendo que eles representam um perigo tanto para a polícia quanto para os civis.