Autoridades eleitorais dos EUA rejeitam as alegações de fraude de Trump

Autoridades eleitorais dos EUA disseram que a votação de 2020 na Casa Branca foi “a mais segura da história americana”. Isso rejeita as alegações de fraude do presidente Donald Trump.

“Não há evidências de que qualquer sistema de votação excluiu ou perdeu votos, mudou votos ou foi de alguma forma comprometido”, anunciou um comitê.

Eles se manifestaram depois que Trump afirmou, sem provas, que 2,7 milhões de votos a seu favor haviam sido “apagados”.

Contudo, Trump ainda permanece relutante ao presidente eleito, o democrata Joe Biden.

O resultado da eleição de 3 de novembro teve a divulgação feita por todas as principais redes de TV dos EUA na última semana.

Logo depois, Trump lançou diversas contestações legais em estados-chave e levantou alegações sem provas de fraude eleitoral generalizada.

Assim, o anúncio marca a refutação mais direta de funcionários federais e estaduais às alegações infundadas de fraude eleitoral do presidente Trump.

O Conselho de Coordenação do Governo de Infraestrutura Eleitoral divulgou um declaração conjunta na quinta-feira (12). Fazem parte do Conselho os altos funcionários do Departamento de Segurança Interna e da Comissão de Assistência Eleitoral dos EUA. Bem como funcionários de nível estadual que supervisionam as eleições e representantes da indústria da urna eletrônica.

“A eleição de 3 de novembro foi a mais segura da história americana. Agora, em todo o país, os funcionários eleitorais estão revisando e verificando novamente todo o processo eleitoral antes de finalizar o resultado”, disse o grupo.

“Embora saibamos que há muitas reclamações infundadas e oportunidades de desinformação sobre o processo de nossas eleições, podemos garantir que temos a maior confiança na segurança e integridade de nossas eleições, e você também deveria”, acrescentou o documento, sem nomear o Trump diretamente.

“Quando você tiver dúvidas, recorra aos funcionários eleitorais como vozes confiáveis ​​ao administrar as eleições”.