Eleições dos EUA: TVs interrompem Trump para desmentir ataques

Na noite de ontem (5), no decorrer do pronunciamento feito pelo presidente em reeleição Donald Trump, emissoras americanas alertaram para a falta de veracidade nas acusações feitas pelo republicano sobre a apuração de votos nas eleições dos EUA.

Trump afirmou, embora sem provas, que a apuração de votos nestas eleições dos EUA sofrem fraudes. As transmissões tradicionais ABC, NBC e MSNBC tiveram entradas ao vivo de jornalistas alertando que as declarações do presidente eram falsas. Na NBC, o âncora fez uma checagem ao vivo de tudo que o Donald Trump estava dizendo. “Precisamos interromper aqui porque o presidente Trump enumerou uma série de alegações falsas sobre fraude nas eleições. Não há evidência de qualquer indício de fraude e nem mesmo sua campanha conseguiu provar isso“, disse Lester Holt.

Já a MSNBC também interrompeu a fala de Trump durante a transmissão para classificar as afirmações do atual presidente em reeleição nestas eleições dos EUA como falsa. “Estamos aqui novamente na posição inusitada de não apenas interromper o presidente dos Estados Unidos, mas corrigir o presidente dos Estados Unidos“. Na ABC, uma apresentadora também alertou sobre a fala equivocada do presidente Donald Trump.

Na terça-feira (3), dia das eleições dos EUA, Twitter e Facebook anunciaram medidas para conter a desinformação e fake news diante de notícias sobre a vitória dos candidatos antes da apuração oficial. Os aplicativos das empresas de Mark Zuckeberg, Facebook e Instagram, por exemplo, possuem destaque no topo com informações sobre as eleições.

O Facebook anunciou que se algum dos candidatos ou equipes anunciarem a vitória antes do resultado final das eleições dos EUA, um selo abaixo da publicação vai dizer que “os votos estão sendo contados” e que o vencedor ainda não foi anunciado. Segundo as redes, publicações deste tipo serão removidas.

WATCH: "OK. Here we are again in the unusual position of not only interrupting the president of the United States, but correcting the president of the United States," Brian Williams says on @MSNBC moments into the president's statement tonight. pic.twitter.com/2AliTQuSsr

— MSNBC (@MSNBC) November 6, 2020