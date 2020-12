Vídeo do Baby Yoda dançando faz sucesso na internet

O vídeo do Baby Yoda dançando encantou a internet neste natal.

O pequeno superstar de “The Mandalorian” mostrou todo seu ritmo em um vídeo de Natal. Ele dançou com o diretor Robert Rodriguez no set da série da Disney+.

O cineasta, de 52 anos, compartilhou o vídeo do Grogu animado no Twitter na sexta-feira (24). Ele dedilha uma guitarra – para a alegria de Baby Yoda – sentado na “pedra da visão” do Templo de Tython.

“Aqui está um presente de Natal para todos aqueles que me perguntaram como é estar com o Baby Yoda no set de The Mandalorian, escreveu ele.

Mas, é claro, o Twitter já está animado Os usuários já fizeram diversos remixes dos movimentos de dança de Baby Yoda para outras canções populares. Como, por exemplo, “Work Bitch” de Britney Spears.

Here’s a Christmas present to all those who asked me what it’s like to hang out with Baby Yoda on the set of #TheMandalorian #TheTragedy. Check out #DisneyGallery for more behind the scenes! pic.twitter.com/6ShINBxJAN — Robert Rodriguez (@Rodriguez) December 25, 2020

Baby Yoda dançando

Além disso, o Baby Yoda também recebeu o tratamento “WAP”, já que um usuário do Twitter apelidou o homenzinho verde de Cardi B e o sucesso estrondoso de Megan Thee Stallion. O mesmo fã até definiu o vídeo como “Old Town Road” de Lil Nas X, bem como “Africa” de Toto.

O diretor Rodriguez, que é mais conhecido por filmes como “From Dusk Till Dawn” e “Sin City”, dirigiu o episódio da segunda temporada “Capítulo 14: A Tragédia”, que foi ao ar na Disney + no início de dezembro.

Neste episódio Din Djarin esteve em um confronto direto com o caçador de recompensas Boba Fett.

Assim, o diretor trabalhará com o showrunner de “Mandalorian” Jon Favreau em “O Livro de Boba Fett”, que recebeu o anúncio durante o final da temporada .

A 3ª temporada de “The Mandalorian” está programada para estrear em dezembro de 2021.

The Mandalorian

A série foi eleita como uma das melhores do ano. A segunda temporada de The Mandalorian teve seu lançamento recentemente e já faz sucesso com altos índices de audiência.

Assim, ela faz parte do universo galático que marcou gerações, a produção da Disney+ apresenta novos personagens e nos entrega histórias essenciais para toda a saga de Star Wars, como a história do Baby Yoda.