O fim do ano vai chegando e algumas marcas e organizações começam lançar seus respectivos calendários do ano seguinte. Bom, o calendário 2021 dos bombeiros australianos chegou. Ironicamente, a internet está pegando fogo.

O calendário dos bombeiros australianos para 2021 foi lançado e está repleto de físicos tonificados e animais adoráveis. Para a edição, o foco foi para a devastadora temporada de incêndios florestais que o país sofreu há poucos meses.

Bombeiros australianos tiram a roupa para calendário 2021

O Calendário dos Bombeiros Australianos está em vigor desde 1993 e foi originalmente criado para arrecadar dinheiro para apoiar a Children’s Hospital Foundation e gerar fundos para a pesquisa de queimaduras infantis. Os calendários têm sido extremamente bem-sucedidos desde o lançamento e arrecadaram cerca de US $ 3,2 milhões e, a julgar por essas fotos, temos certeza de que a versão de 2021 terá o mesmo resultado.

Agora em seu 28º ano, o anuário apelidado de “o mais popular do mundo” produziu seis calendários exclusivos – incluindo duas novas versões – para homenagear o trabalho árduo dos homens e mulheres australianos que lutaram nas chamas durante a crise de 2019/2020.

Visite o site oficial dos bombeiros da Austrália para comprar os calendários. Existem 6 opções disponíveis, cada uma saindo por $ 22. Você pode adquirir todos os seis calendários aqui.

Os seis calendários também apoiarão o Resgate de Animais Nativos da Austrália Ocidental, a Wildcare Inc. do Território do Norte, o Resgate de Animais Safe Haven de Queensland e o RACQ, Rural Aid and Kids with Cancer Foundation.

“Ninguém ficou indiferente ao observar nossa preciosa vida selvagem tentando escapar dos incêndios florestais , e a perda de vida selvagem está além da compreensão”, disse o diretor do calendário, David Rogers.

Veja as fotos do calendário dos bombeiros: