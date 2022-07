Boris Johnson renuncia: o que acontece agora no Reino Unido?

Boris Johnson confirmou renuncia o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Na quinta-feira, 7 de julho, o líder explicou que que é “claramente agora a vontade” do partido que haja um novo líder, depois que dezenas de seus ministros renunciaram.

Ele deixa Downing Street depois de menos de três anos no cargo, apesar de ter conquistado uma grande maioria nas eleições gerais de 2019.

Em um discurso televisionado nos degraus do número 10, Boris Johnson disse que concordou com Sir Graham Brady, presidente do comitê de 1922, que “o processo de escolha desse novo líder deve começar agora”.

Mas ele permanecerá no cargo até que um sucessor seja identificado, disse Johnson. Um cronograma será confirmado na próxima semana, acrescentou.

Em um discurso tipicamente otimista, cercado por apoiadores, incluindo sua esposa Carrie, Johnson disse que tentou persuadir colegas de que seria “excêntrico” mudar de líderes atualmente, observando que os conservadores estão “apenas alguns pontos” atrás nas pesquisas.

“Lamento não ter tido sucesso nesses argumentos”, acrescentou, culpando o “instinto de rebanho” do partido por sua defesa.

Fontes indicaram que Johnson, que na noite de quarta-feira havia afirmado por meio de assessores que lutaria em espera ficar até a conferência do partido em outubro.

Haverá eleições gerais após renúncia de Boris Johnson?

Não. Quando um primeiro-ministro renuncia, não há automaticamente uma eleição geral. A próxima eleição será realizada em janeiro de 2025 , mas o novo primeiro-ministro pode optar por convocar uma eleição antes disso.

Boris Johnson pretende continuar como primeiro-ministro até que um novo líder esteja no cargo. Isso significa que ele permanecerá no cargo até que os conservadores escolham um novo líder, como fizeram seus antecessores Theresa May e David Cameron quando renunciaram.

De acordo com a BBC, Uma vez que um líder se demitiu, uma eleição para um novo líder do partido é desencadeada. Sob as regras atuais, os candidatos precisam do apoio de oito deputados conservadores para concorrer.

Uma vez que todos os candidatos tenham se declarado – se houver mais de dois candidatos – os parlamentares conservadores realizarão uma série de votações até que restem apenas dois.

No primeiro turno, os candidatos devem obter 5% dos votos para permanecer na disputa (atualmente 18 deputados); na segunda rodada, eles devem obter 10% (atualmente 36 MPs); nas rodadas seguintes, o candidato com o menor número de votos é eliminado. Quando sobrarem dois deputados, todos os membros do Partido Conservador em todo o país – não apenas os deputados – votarão no vencedor.

