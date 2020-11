De acordo com uma pesquisa, as células imunológicas estão respondendo à covid-19 seis meses após a infecção.

A imunidade celular, ou “célula T”, contra covid-19 provavelmente estará presente na maioria dos adultos seis meses após a infecção primária, disse o estudo .

Uma pesquisa do UK Coronavirus Immunology Consortium (UK-CIC), Public Health England e da Manchester University NHS Foundation Trust encontrou “respostas robustas de células T” ao coronavírus seis meses após a infecção.

As células T são uma parte do nosso sistema imunológico que atacam as células que foram infectadas com um vírus ou outro tipo de patógeno. Elas também ajudam outras células produtoras de anticorpos no sistema imunológico.

Os cientistas têm investigado as respostas das células T ao coronavírus para ver quão duradoura qualquer resposta imunológica pode ser em indivíduos que pegaram e se recuperaram do coronavírus.

Células imunológicas estão respondendo à covid-19

Este último estudo analisou 100 indivíduos que tiveram teste positivo para o coronavírus em março e abril de 2020. Todos os 100 indivíduos experimentaram sintomas leves ou moderados ou eram assintomáticos, observou o estudo.

Foram feitas coletas mensais de amostras de soro e de sangue para medir os níveis de anticorpos para avaliar a resposta celular (células T) ao vírus.

Uma série de análises foram feitas para avaliar diferentes aspectos da resposta das células T, como a magnitude e resposta a diferentes proteínas do vírus.

“As respostas das células T estavam presentes em todos os indivíduos seis meses após a infecção por SARS-CoV-2”, disse, indicando “que uma memória celular robusta contra o vírus persiste por pelo menos seis meses”.

O estudo descobriu, no entanto, que “o tamanho da resposta das células T diferia entre os indivíduos. Sendo consideravelmente (50%) maior em pessoas que haviam experimentado a doença sintomática no momento da infecção, seis meses antes”.

Peça do quebra-cabeça da covid-19

As descobertas podem melhorar nossa compreensão de como funciona a imunidade ao coronavírus. Bem como informar estratégias futuras de vacinas, observou o estudo de autoria do Dr. Shamez Ladhani, epidemiologista consultor da Public Health England.

“A imunidade celular é uma peça complexa, mas potencialmente muito significativa do quebra-cabeça da covid-19. Além disso, é importante que mais pesquisas sejam feitas nessa área. No entanto, os primeiros resultados mostram que as respostas das células T podem durar mais que a resposta inicial do anticorpo. Assim, isso pode ter um impacto significativo no desenvolvimento da vacina e na pesquisa de imunidade”, acrescentou.