China torna-se o segundo país a fincar uma bandeira na Lua

A China fincou sua bandeira na Lua, 50 anos depois que os EUA fincaram a bandeira americana em solo lunar.

As fotos da Administração Espacial Nacional da China mostram a bandeira vermelha de cinco estrelas parada na superfície lunar sem vento.

A fotos foram feitas por uma câmera na sonda espacial Chang’e-5 antes de deixar a Lua com amostras de rochas na quinta-feira.

Duas missões lunares chinesas anteriores tinham bandeiras no revestimento das naves. Assim, nenhuma delas poderia ser afixada na lua.

Os EUA colocaram a primeira bandeira na Lua durante a missão da Apollo 11 em 1969. Além disso, cinco outras bandeiras dos EUA foram colocadas na superfície lunar durante as missões subsequentes até 1972.

Em 2012, a Nasa mostrou em imagens de satélite que cinco das bandeiras ainda estavam de pé. Mas, especialistas em reportagens da mídia dizem que é provável que elas tenham sido alvejadas pelo brilho do sol.

China coloca bandeira na lua

O jornal estatal Global Times disse que a bandeira chinesa era um lembrete da “emoção e inspiração” sentidas durante as missões Apollo dos EUA.

A bandeira chinesa tem 2 metros de largura e 90 cm de altura e pesa cerca de um quilo. De acordo com o líder do projeto, Li Yunfeng, todas as partes da bandeira receberam recursos como proteção contra baixas temperaturas.

“Uma bandeira nacional comum na Terra não sobreviveria ao severo ambiente lunar”, disse o desenvolvedor do projeto, Cheng Chang.

Missão lunar

A missão Chang’e-5 é o terceiro pouso bem-sucedido da China na Lua em sete anos. Além disso, essa é a missão mais ambiciosa do país até o momento.

Assim, o veículo espacial coletou rochas e amostras de materiais lunares. Dessa forma, espera-se que esse material ajude os cientistas a aprender mais sobre a origem e a formação da lua.