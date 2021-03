Conheça as dez famílias mais ricas dos Estados Unidos

No final de 2020, a revista Forbes publicou um levantamento “definitivo” sobre quais seriam as famílias mais ricas dos Estados Unidos. A lista conta com algumas surpresas, mas muitos dos nomes são de dinastias presentes na economia há mais de 40 anos; surpreendentemente, nenhuma delas perdeu dinheiro desde 2015.

Conheça abaixo as 10 famílias mais ricas dos Estados Unidos:

Walton

Com cerca de US$ 247 bilhões, a família Walton é a mais rica dos Estados Unidos. Sua fortuna começou em 1962, quando Sam Walton e seu irmão fundaram a rede de supermercados Walmart. Embora eles tenham falecido na década de 90, sete membros da família herdaram a fortuna e a dividem até hoje. Além da rede de mercados, a família comanda o Arvest Bank, banco com 16 unidades.

Koch – famílias mais ricas dos Estados Unidos

A família Koch possui uma fortuna quase centenária, afinal a revista Forbes aponta o início da riqueza desta família em 1925. Diferente de outras famílias mais ricas dos Estados Unidos, a dinastia Koch diversificou o ramo de negócios há algum tempo. Independente de brigas entre os membros, o nome desta família é ligado a empresas de energia, produtos químicos e fundos de capital de risco. A fortuna dos Koch é avaliadas em US$ 100 bilhões

Mars

Com seus negócios iniciados em 1911, a família Mars é dona de uma das maiores empresas de doces do mundo. A história da Mars Inc. começou na cozinha da família para se tornar uma empresa com vendas avaliadas em cerca de US$ 40 bilhões. Alguns dos chocolates mais famosos da família de US$ 94 bilhões são os M&M’s, Snickers e Twix; certamente, você já comeu algum desses.

Cargill-Macmillan – famílias mais ricas dos Estados Unidos

Com quase US$ 50 bilhões a menos que os Mars, a família Cargill-MacMillan ainda entra na lista das famílias mais ricas dos Estados Unidos. Ela controla a empresa Cargill, fundada em 1865 como um negócio de armazenamento de grãos. Seis membros da família fazem parte do conselho de 17 pessoas da empresa. Hoje, a Cargill é ligada à comercialização de itens como grãos, rações, sementes, óleos e milho.

Lauder

Com um patrimônio de US$ 40 bilhões, a família Lauder ocupa a quinta posição no hall de mais ricas dos Estados Unidos. A história da riqueza deles começou com a matriarca Estée Lauder, responsável pela criação de cosméticos em 1946. A empresa (que carrega o nome de Estée Lauder) chegou ao Brasil no começo de março, mas uma de suas marcas – a gigante MAC – já está no país há algum tempo.

S.C. Johnson – famílias mais ricas dos Estados Unidos

Atualmente sob o comando de Fisk Johnson, a SC Johnson é uma das maiores empresas de produtos de limpeza para a casa; a fortuna da família é avaliada em US$ 37 bilhões. Certamente, alguns dos produtos mais famosos da marca no Brasil são: Glade, Pato, Raid e Lysoform.

(Edward) Johnson

Outra família Johnson faz parte da lista (mas não tem nenhuma ligação com a anterior). Os herdeiros de Edward Johnson, criador da empresa Fidelity, têm uma fortuna de aproximadamente US$ 36 bilhões. Essa família é um dos maiores nomes no mercado americano de gerenciamento de dinheiro.

Cox – famílias mais ricas dos Estados Unidos

A família Cox possui uma riqueza de US$ 34,5 bilhões surgidas como resultado de diversos investimentos na imprensa. A Cox Enterprises possui dezenas de estações de rádio e jornais espalhados por todo os Estados Unidos. A fortuna deles começou a ser construída em 1898 e a família já está em sua terceira geração no comando.

Pritzker

Os Pritzker também são outra família que diversificaram os negócios, mas sua principal joia é a rede de hotéis Hyatt. Embora sejam famosos por isso, parte da família Pritzker trabalha com investimento de impacto. Surpreendentemente, uma das herdeiras, Penny Pritzker, atuou como Secretária do Comércio durante a administração de Barack Obama como presidente.

Newhouse – famílias mais ricas dos Estados Unidos

Por último, mas não menos importante, está a família Newhouse. Apesar de possuir uma fortuna de “apenas ” US$ 30 bilhões, essa família americana possui um grande império midiático. Eles possuem como holding a Condé Nast Publications, responsável pela publicação de importantes revistas como Vogue, The New Yorker e Vanity Fair. Outras pérolas dos Newhouse são suas ações em empresas como Discovery e Reddit.