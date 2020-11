Casos de coronavírus global ultrapassam 50 milhões

Os casos de coronavírus global ultrapassaram a marca de 50 milhões, após diversos países registrarem números recordes de novas infecções.

De acordo com a Universidade Johns Hopkins, mais de 1,25 milhão de pessoas morreram depois de contrair o vírus.

Mas acredita-se que os números sejam maiores devido à insuficiência de testes em muitos países.

Além disso, uma segunda onda do vírus foi responsável por um quarto de todos os casos, informou a Reuters.

A Europa, com mais de 12,5 milhões de casos e 305.700 mortes, é novamente o epicentro da pandemia.

Nos Estados Unidos, pouco menos de 10 milhões tiveram resultados positivos. O país viu mais de 125.000 casos por dia em três dias consecutivos.

Os estados de Dakota do Norte e do Sul apresentam as maiores taxas de mortalidade per capita.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu uma abordagem muito mais agressiva à pandemia, depois que Trump repetidamente minimizou sua gravidade e resistiu a medidas de saúde pública, incluindo o uso de máscaras e o distanciamento social.

Biden prometeu nomear um grupo de cientistas importantes para sua força-tarefa contra o coronavírus já na segunda-feira. Bem como deseja mais testes e planeja pedir a todos os americanos que usem uma máscara em locais públicos.

Na Europa, a França registrou no domingo 38.619 novos casos – muito menos do que o aumento recorde de sábado de 86.852 casos. No entanto, o ministério da saúde disse que teve problemas para coletar dados e que haveria uma correção na segunda-feira.

A França também registrou 271 mortes, elevando o total para 40.439. O país está há pouco mais de uma semana em um segundo lockdown com o objetivo de conter a propagação do vírus.

No Reino Unido – que registrou o maior número de mortes na Europa – houve 20.572 novos casos e 156 novas mortes, elevando o total para 49.044 mortes. Além disso, Portugal deve fazer um toque de recolher em quase todo o país a partir desta segunda-feira.