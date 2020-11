Joe Biden vence Trump e é eleito presidente dos EUA

Joe Biden foi eleito o 46º presidente dos Estados Unidos. O democrata derrotou Donald Trump e teve sua vitória confirmada neste sábado, dia 7 de novembro, nas eleições EUA 2020. Na tarde deste sábado (7), a imprensa americana anunciou a vitória de Biden na Pensilvânia, conquistando 284 delegados dos 270 necessários.

Biden, de 78 anos, se tornará o presidente mais velho a assumir o cargo. Ele traz consigo uma experiência considerável, tendo servido no Senado dos Estados Unidos por seis mandatos e dois como vice-presidente.

Na corrida para a eleição, Biden fez inúmeras sugestões sobre como lidar com a crise do novo coronavírus, incluindo tornar os testes COVID-19 gratuitos e facilmente acessíveis. Ele também defende que uma futura vacina seja o mais barata possível e, de preferência, não custe absolutamente os pacientes.

Em agosto de 2020, Biden tornou-se oficialmente o candidato presidencial democrata, ao lado de Kamala Harris como sua vice.

Veja como foi feita a contagem de votos.

Quem é Joe Biden ?

O ex-senador de Delaware Joe Biden foi eleito vice-presidente dos EUA com o presidente Barack Obama em 2008 e reeleito em 2012.

Joe Biden trabalhou brevemente como advogado antes de se voltar para a política. Ele se tornou o quinto senador mais jovem dos Estados Unidos na história, bem como o senador mais antigo de Delaware. Sua campanha presidencial de 2008 nunca ganhou ímpeto, mas o candidato democrata Barack Obama o escolheu como seu companheiro de chapa, e Biden serviu por dois mandatos como vice-presidente dos Estados Unidos.

Em 2017, no final de seu governo, Obama presenteou Biden com a Medalha Presidencial da Liberdade. Dois anos depois, Biden lançou sua campanha para presidente dos EUA e é o candidato democrata à presidência em 2020.

Ambições Presidenciais de Joe Biden

Em 1987, tendo se estabelecido como um dos legisladores democratas mais proeminentes de Washington, Biden decidiu concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele desistiu das primárias democratas, no entanto, depois que surgiram relatos de que ele havia plagiado parte de um discurso.

Biden vinha sofrendo de fortes dores de cabeça durante a campanha e, pouco depois de desistir, em 1988, os médicos descobriram que ele tinha dois aneurismas cerebrais com risco de vida. As complicações da cirurgia cerebral que se seguiu levaram a coágulos sanguíneos em seus pulmões, o que, por sua vez, o levou a se submeter a outra cirurgia. Sempre resiliente, Biden voltou ao Senado após sobreviver a um período de recuperação de sete meses.

Vice-presidente dos EUA

Em 2007, 20 anos após sua primeira candidatura presidencial malsucedida, Biden mais uma vez decidiu se candidatar à presidência dos Estados Unidos. Apesar de seus anos de experiência no Senado, no entanto, a campanha de Biden não conseguiu gerar muito ímpeto em um campo dominado por Hillary Clinton e Barack Obama. Biden desistiu após receber menos de um por cento dos votos nas cruciais caucuses de Iowa.

Vários meses depois, entretanto, Obama – tendo garantido a indicação democrata após uma campanha árdua contra Clinton – escolheu Biden como seu companheiro de chapa. Com suas raízes de classe trabalhadora, Biden ajudou a campanha de Obama a comunicar sua mensagem de recuperação econômica aos eleitores de colarinho azul, cruciais para estados indecisos como Ohio e Pensilvânia.

Assim, em 2 de novembro de 2008, Barack Obama e Joe Biden derrotaram de forma convincente a chapa republicana do senador John McCain pelo Arizona e da governadora do Alasca Sarah Palin . Em 20 de janeiro de 2009, Obama foi empossado como 44º presidente dos Estados Unidos e Biden se tornou vice-presidente.

Embora Biden tenha atuado principalmente no papel de conselheiro nos bastidores do presidente, ele assumiu papéis particularmente ativos na formulação de políticas federais relacionadas ao Iraque e ao Afeganistão. Em 2010, o vice-presidente usou suas conexões bem estabelecidas no Senado para ajudar a garantir a aprovação do Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas entre os Estados Unidos e a Federação Russa.

Reeleição nas eleições EUA

Concorrendo à reeleição em 2012, a equipe Obama-Biden enfrentou o desafiante republicano Mitt Romney , um ex-governador de Massachusetts, e o vice-presidente de Romney, o deputado estadunidense Paul Ryan de Wisconsin. Obama derrotou Romney nas eleições EUA de 2012, ganhando um segundo mandato como presidente e Biden outro como vice-presidente. O presidente Obama recebeu quase 60% dos votos eleitorais e ganhou o voto popular por mais de 1 milhão de votos.

