Cotados para Papa: qual cardeal pode substituir Francisco?

O Conclave para a sucessão do bispo de Roma foi iniciado

A morte do Papa Francisco na segunda-feira, 21 de abril, um dia após o Domingo de Páscoa , deu início a uma série de tradições que em algumas semanas culminarão na votação do próximo papa. O Conclave já foi iniciado e entre os cardeais cotados não há latinos.

Como será a escolha do novo Papa?

Após o sepultamento do Papa Francisco no sábado, seu sucessor será escolhido pelos cardeais eleitores da Igreja Católica, um grupo de cerca de 135 cardeais com menos de 80 anos, que devem iniciar seu conclave no início ou meados de maio para realizar uma eleição secreta para o próximo pontífice.

Veja aqui alguns dos cardeais considerados possíveis candidatos a papa:

1 – Cardeal Peter Erdo, arcebispo de Budapeste, Hungria

O Cardeal Peter Erdo, um canonista de 72 anos, é o líder católico de mais alta patente em um país com 80% de cristãos. Ele é conhecido por seu apoio à aproximação do papa com os cristãos ortodoxos.

Papa Francisco cumprimenta o arcebispo de Budapeste, cardeal Peter Erdo

O Papa Francisco cumprimenta o arcebispo de Budapeste, Cardeal Peter Erdo, em 28 de abril de 2023, quando ele chegou para uma visita papal a Budapeste, Hungria.

Erdö também se posiciona do lado conservador da divisão cultural europeia. Em relação à migração, uma questão fundamental para a Hungria, ele apresentou uma abordagem equilibrada, reconhecendo o direito de migrar, mas também a importância de garantir a estabilidade política.

2 – Cardeal Fridolin Ambongo, Arcebispo de Kinshasa, Congo

O cardeal Fridolin Ambongo, presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar, atraiu a atenção global para os principais bispos africanos na rejeição unânime da “Fiducia Supplicans”, uma declaração emitida pelo Vaticano em 2023 que incluía diretrizes sobre as bênçãos de pessoas em relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo.

3 – Cardeal Mario Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos

O Cardeal Mario Grech, de 68 anos, é um canonista com grande influência na condução dos sínodos na Igreja. Seus apoiadores o elogiaram por liderar a iniciativa de implementar uma abordagem mais consultiva e inclusiva para a governança da Igreja.

4 – Cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano

O cardeal Pietro Parolin, 70 anos, é o segundo em comando no Vaticano e um diplomata de carreira que sempre se destacou acima de qualquer turbulência que tenha marcado o pontificado. Ele é considerado um moderado que, se eleito, poderia resolver as divergências dentro da igreja. Também é considerado um progressista com visão global.

5 – Cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém

O cardeal Pierbattista Pizzaballa, 60 anos, é um candidato pastoral que se manifestou durante a guerra entre Israel e o Hamas e visitou Gaza durante o conflito. Ele é um defensor da justiça social e se considera um servo do povo. Ele se assemelha a Francisco em sua preocupação com os migrantes, o diálogo inter-religioso e seu desdém pelo clericalismo.

6 – Cardeal Luis Tagle das Filipinas

O cardeal Luis Tagle, 67, e pró-prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, é conhecido como o “Francisco Asiático” por seu espírito missionário, bem como por sua ênfase no cuidado com os pobres e na acolhida de católicos LGBTQ e divorciados e recasados.

7 – Cardeal Luis Antonio Tagle

O cardeal Luis Antonio Tagle é ex-arcebispo de Manila, nas Filipinas, um dos países mais católicos do continente asiático, e estudou nos EUA por sete anos. Sua eleição sinalizaria a continuação do pontificado de Francisco.

8 – Cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha, Itália

O Cardeal Matteo Zuppi, de 69 anos, é o presidente da Conferência Episcopal Italiana. Conhecido como um “padre de rua” e missionário, ele defende uma Igreja que ouça os fiéis e esteja disposta a se modernizar. Zuppi acolhe casais do mesmo sexo, bem como pessoas de diferentes religiões.

9 – Cardeal Anders Arborelius, arcebispo de Estocolmo

O cardeal Anders Arborelius, 75, foi criado como luterano e se converteu ao catolicismo aos 20 anos. Ele é o primeiro cardeal da Escandinávia.

Ele também é tradicionalista nos ensinamentos da igreja sobre ética sexual e gênero, e tem uma grande preocupação com o meio ambiente.

Arborelius é um defensor da imigração para a Suécia, pedindo diálogo e integração em vez de restrições.

10 – Cardeal Gerald Cyprien Lacroix de Quebec

O Cardeal Gérald Cyprien Lacroix, Arcebispo Metropolitano de Quebec, Canadá, tem 67 anos. No início de sua carreira, trabalhou como missionário e professor de seminário na Colômbia.

Ele se afastou temporariamente de suas funções em meio a alegações de abuso sexual, as quais ele negou, e retornou às suas funções no ano passado depois que uma investigação liderada pela igreja não encontrou evidências de má conduta.