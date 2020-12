A covid-19 diminui as celebrações de ano novo em todo o mundo. Assim, as exibições de fogos de artifício e outras reuniões públicas foram canceladas de Sydney a Nova York.

Além disso, as festividades estão sendo particularmente silenciadas na Europa, em meio a temores sobre uma nova mutação mais contagiosa da doença.

A França mobilizou 100 mil policiais para interromper as festas de Réveillon e impor um toque de recolher noturno.

Mais de 1,8 milhão de pessoas morreram com o vírus em todo o mundo desde o início da pandemia, há um ano. Bem como 81 milhões de casos foram relatados.

Covid-19 diminui as celebrações de ano novo

Uma das primeiras nações a celebrar o Ano Novo é a Austrália. A queima de fogos de Sydney está acontecendo. Mas as multidões não podem se reunir no porto da cidade para se divertir.

Na China, o show anual de luzes de Ano Novo na capital Pequim foi cancelado. Além disso, as comemorações estão diminuindo em várias cidades do país.

O Japão cancelou um tradicional evento de Ano Novo no qual o Imperador Naruhito e outros membros da família imperial deveriam saudar as pessoas.

Contudo, na Nova Zelândia, onde um bloqueio estrito e o fechamento das fronteiras praticamente eliminaram a covid, os planos para a véspera de Ano Novo ocorrem normalmente.

Europa sem comemorações

Na França, o governo ordenou uma presença visível de segurança nas áreas urbanas a partir das 20h de quinta-feira, quando começa o toque de recolher. Em Paris, metade das linhas do metrô estarão fechadas à noite.

A França teve dois bloqueios e bares, restaurantes e atrações culturais permanecerão fechados no novo ano.

Na Inglaterra – onde a nova mutação do coronavírus está se espalhando rapidamente – o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu às pessoas que sigam as regras.

“Isso significa não se encontrar com amigos ou família em ambientes fechados, a menos que estejam na mesma casa. Bem como devem evitar grandes reuniões de qualquer tipo”, disse ele na quarta-feira.

A Alemanha está em lockdown até 10 de janeiro. O governo proibiu a venda de fogos de artifício e colocou restrições rígidas sobre o número de pessoas que podem se reunir em público.