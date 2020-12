França mobiliza 100 mil policiais na véspera de Ano Novo para interromper as festas. Bem como para garantir que as pessoas respeitem o toque de recolher atualmente vigente .

Além disso, a segurança extra também visa impedir a queima de carros que costuma ocorrer na última noite do ano.

A França confirmou 2,6 milhões de casos de covid-19, o quinto maior do mundo, e mais de 64.000 mortes.

Assim, como outros países europeus, a França terá celebrações silenciosas para a véspera de Ano Novo em meio à pandemia.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, ordenou uma presença visível de segurança nos centros das cidades. Bem como nos subúrbios dos pontos críticos a partir das 20h, quando começa o toque de recolher.

Em Paris, metade das linhas do metrô terão seu fechamento à noite. Além disso, Darmanin também pediu uma paralisação mais ampla do transporte público em todo o país.

Apesar do aumento dos casos e das preocupações com uma nova mutação mais contagiosa da doença, um porta-voz do governo disse que não há necessidade de bloqueios locais por enquanto.

A França teve dois bloqueios nacionais e bares, restaurantes e atrações culturais permanecerão fechados em janeiro.

Plano em ação

Darmanin escreveu aos líderes regionais informando-os sobre a mobilização “excepcional” de 100 mil policiais e guardas nesta quinta-feira (31).

Isso equivaleria a uma “afirmação da autoridade do Estado em todas as partes do território nacional”, disse.

Os oficiais serão instruídos a interromper as festas assim que forem denunciadas. Bem como multar os participantes e identificar os organizadores.

Enquanto isso, as patrulhas devem realizar “verificações de identidade adequadas” e procurar veículos em busca de “elementos perigosos” que possam ser usados ​​contra os policiais.

Além disso, Darmanin também está incentivando as lojas a limitar ou interromper a venda de líquidos inflamáveis ​​em contêineres portáteis e bebidas alcoólicas para viagem.

Ele também sugeriu que as autoridades locais não divulguem incidentes de carros incendiados para “evitar qualquer incidência de ‘competição'” entre as diferentes áreas.