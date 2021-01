Os Democratas buscam a destituição de Trump do cargo após a violenta invasão do Capitólio por uma multidão de seus apoiadores.

O senador democrata Chuck Schumer disse que Trump deveria ser removido imediatamente.

Contudo, a remoção precisaria do apoio republicano e apenas alguns o apoiaram até agora.

Em um discurso em vídeo, Trump afirmou que tem um comprometimento com uma transição “ordeira”.

Além disso, o presidente disse que um novo governo começará em 20 de janeiro e pediu “cura e reconciliação”.

Ele também argumentou que estava “indignado com a violência, ilegalidade e caos” na quarta-feira (6). Bem como pediu a todos os manifestantes para acalmarem os ânimos. Trump compartilhou o vídeo em seu Twitter, que teve a reativação na quinta-feira (7) após ser suspenso.

Democratas buscam a destituição de Trump

Um número crescente de legisladores pediu que Trump recebesse um afastamento do cargo de presidente. A maioria deles são democratas, mas alguns republicanos também aderiram a ideia.

“Este presidente não deve ocupar o cargo nem mais um dia”, disse Schumer, que liderará a maioria democrata no Senado quando este iniciar sua nova sessão no final deste mês.

Pelo menos quatro pessoas morreram durante os distúrbios e 68 já foram presas.

As ações da polícia estão sob escrutínio, e eles receberam críticas por não conseguirem impedir a invasão dos rebeldes.

O oficial responsável pela segurança da Câmara dos Deputados renunciou. De acordo com os relatórios, o chefe da Polícia do Capitólio dos EUA, Steven Sund, também renunciará.

A secretária de transportes Elaine Chao é o mais recente membro da administração Trump a renunciar em protesto contra os distúrbios. Além disso, vários funcionários de cargos menores também renunciaram.

De acordo com o presidente eleito, Joe Biden, se fosse um grupo de manifestantes Black Lives Matter o tratamento com as pessoas seria muito diferente daquele que os pró-Trump receberam.