Um deslizamento de terra na Noruega deixou 10 pessoas feridas em vilarejos. Além disso, 21 casas ficaram soterradas e desapareceram da paisagem.

Cerca de 500 pessoas foram evacuadas da vila de Gjerdrum, que fica a cerca de 25 km da capital, Oslo.

De acordo com os relatórios, uma pessoa ficou gravemente ferida.

“A polícia classificou o acontecimento como um desastre”, disse o chefe da operação policial local, Roger Pettersen.

“Há relatos dramáticos e a situação é grave”, disse ele. Bem como acrescentou que as pessoas haviam chamado os serviços de emergência dizendo que toda a casa estava se movendo.

De acordo com a polícia norueguesa no twitter: “o deslizamento de terra tomou várias casas. Os serviços de emergência, com assistência da defesa civil e militar norueguesa, estão em processo de evacuação”.

Deslizamento de terra na Noruega

Várias pessoas ficaram presas e algumas conseguiram telefonar para parentes pedindo ajuda.

Sobre os que ainda estão desaparecidos, a polícia disse em um comunicado: “Não sabemos se essas pessoas estão na área do deslizamento, se estão de férias ou de outra forma não podem entrar em contato com a polícia”.

Além disso, as condições climáticas são desafiadoras neste momento. Afinal, está escuro e o tempo está ruim.

A primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg, postou nas redes sociais: “é doloroso ver como as forças da natureza devastaram Gjerdrum”.

Bem como acrescentou: “meus pensamentos vão para todos os afetados pelo deslizamento de terra”.

O deslizamento ocorreu na madrugada de quarta-feira (30) e cobre uma área de 210.000 m².

Região de argila

A área onde o vilarejo está localizado é conhecida por ter uma grande quantidade da chamada argila rápida. Essa é uma forma de argila que pode mudar da forma sólida para a líquida.

Massas de terra ainda se movem naquele que tem sido um dos maiores deslizamentos da história recente da Noruega, disse Torild Hofshagen, chefe regional da Diretoria de Recursos Hídricos e Energia da Noruega, em uma entrevista coletiva.

A emissora NRK relatou que o sul do país viu grandes quantidades de precipitação nos últimos dias. Assim, isso pode ter causado a mudança no solo argiloso predominante na área.