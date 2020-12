Entenda por que a Noruega é melhor lugar para se viver

A Noruega foi considerada novamente o melhor lugar para se morar. Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano, do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD), divulgado nesta terça-feira (15) o país ficou no topo do ranking, com o índice de 0,954. Mas por que a Noruega é tão boa para se viver? Confira os principais motivos.

O relatório examina fatores como nível de educação, riqueza financeira, sensação de segurança e expectativa de vida e, em seguida, classifica os países com base em suas pontuações cumulativas.

Aqui estão algumas das razões pelas quais o país escandinavo obteve a pontuação mais alta.

Salários altos já seria suficiente para o topo do pódio

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Os salários da Noruega estão entre os mais altos do mundo, inclusive acima dos valores nos Estados Unidos. O salário médio da população é de 3790.00 euros.

Criminalidade baixa

Os índices de violência e criminalidade são muito baixos na Noruega, um dos mais baixos do mundo. Existem pouquíssimos casos de homicídios ou crimes hediondos no país.

Sistema educacional eficiente

A Noruega é um dos países com maior índice de adultos alfabetizados no mundo. o sistema educacional do país é público e totalmente gratuito. Os noruegueses costumam estudar por 18 anos, durante suas vidas.

Estima-se que o governo norueguês gaste mais de 6,6% de seu PIB com educação, um dos mais altos do mundo. Também tem um nível de escolaridade muito alto e uma taxa de evasão muito pequena. Isso se reflete na alta qualidade de vida e no nível cultural geral onde a criatividade é incentivada. Isso, juntamente com as estatísticas de baixa criminalidade, tornam a Noruega um ótimo lugar para se viver.

Baixo risco de doença

Como o sistema de saúde é eficiente e a qualidade de vida é alta, os noruegueses têm baixa disposição para adquirir alguns tipos de doença. Por exemplo, um estudo do país revelou que apenas 0,1% da população norueguesa tem risco de contrair malária, HIV ou tuberculose.

Maior igualdade de gênero

O país presa pela igualdade entre os gêneros. Segundo relatório das Nações Unidas de igualdade de gênero pelo mundo, a Noruega sempre se destaca e ocupa as primeiras posições. O ranking é mede escolaridade, salários e afins.

Poluição

Além das paisagens lindas que a Noruega tem, o país é amigo do meio ambiente e se destaca na proteção da natureza. O país nórdico emite metade do co2 do que os Estados Unidos. Ademais, mais da metade das águas dos seus rios são limpas.

Expectativa de vida alta

A expectativa de vida da população norueguesa é de 82 anos de idade, dois anos atrás do Japão, que tem a maior expectativa de vida do mundo. O brasileiro vive em média 75 anos.

A alta qualidade de vida da Noruega se deve ao fato de que o sistema de saúde é público e muito bom para atender a população, em geral.

Os noruegueses são mais felizes e vivem bem.

De acordo com o índice da OCDE sobre felicidade e bem-estar de várias nações, os noruegueses obtiveram uma pontuação alta. A expectativa de vida é 81, que é maior do que a média da OCDE. A poluição é menor e, sem surpresa, quase 100% dos noruegueses estão satisfeitos com a qualidade da água potável. Quando as pessoas foram solicitadas a expressar sua satisfação com a vida com uma avaliação de 0 a 10, os noruegueses deram a si próprios uma avaliação de 7,5, que é mais alta do que a média de 6,6 da OCDE.