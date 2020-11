Diamante rosa raro é leiloado por 26,6 milhões de dólares

Um diamante rosa raro foi vendido por US$ 26,6 milhões na casa de leilões Sotheby’s em Genebra na quarta-feira (11). Esta pedra preciosa provém de uma mina na Rússia. Assim, o diamante foi descrito como “uma verdadeira maravilha da natureza”.

De acordo com a Sotheby’s, os vendedores estimaram o valor da “The Spirit of the Rose”, uma joia oval de 14,83 quilates, entre US$ 23 milhões e US$ 38 milhões.

A príncipio, a licitação começou em US$ 16 milhões, o lance final foi de US$ 21 milhões. Contudo, com a comissão, a pedra estabeleceu um recorde mundial de diamantes rosa-púrpura.

O comprador adquiriu o diamante por telefone, que optou por permanecer no anonimato e pediu para seu nome não aparecer.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Diamante rosa raro

Nos últimos anos, os diamantes de cor natural são alvo da cobiça dos grandes milionários. Ao contrário dos diamantes brancos, essas pedras possuem uma estrutura de rede específica que refrata a luz para produzir o efeito de cor.

No início deste mês, a mina Argyle, no oeste da Austrália, responsável pelo maior suprimento mundial de diamantes rosa, interrompeu a produção devido ao esgotamento.

Esta gema cortada do maior cristal rosa encontrado na Rússia e foi extraída em julho de 2017 pelo produtor de diamantes russo Alrosa. Bem como esteve em exibição em Taipei, Hong Kong e Cingapura.

Assim, “o comprador sortudo poderá lucrar com o aumento dos preços dos diamantes rosa nos próximos anos, graças ao aumento da raridade”, disse Tobias Kormind, diretor administrativo da maior joalheria de diamantes online da Europa, a 77 Diamonds.

De acordo com a Sotheby’s, cinco dos dez diamantes mais caros já vendidos são rosa.