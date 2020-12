Discurso de Natal da Rainha Elizabeth poderá ser ouvido pela Alexa

O tradicional discurso de natal da rainha Elizabeth II vai ficar ainda mais moderno em 2020. Agora, os ouvintes poderão acompanhar a mensagem pela Alexa, a assistente virtual da Amazon. Tradicionalmente, o discurso já era transmitido pelo rádio, televisão e Youtube, além das redes sociais oficiais da realeza. Mas este ano, outra novidade chegou até a família real.

Discurso de Natal da Rainha

Desde 1952, a rainha da Inglaterra faz um discurso no Natal, mas esse ano, a novidade chegou ao palácio de Buckingham, onde Elizabeth está em isolamento social desde março, por conta do coronavírus. É raro que a família real se manifeste dessa maneira, por isso, o natal é uma das únicas ocasiões em que a rainha passa uma mensagem pública ao mundo todo. A tradição do discurso no dia 25 de dezembro, começou com seu avô, Rei George V, em 1932.

Aqueles que possuírem a Alexa e configurarem o aparelho para a língua inglesa poderão ouvir o discurso no dia do Natal, ao meio dia, no horário de Brasília, ou 15h segundo os relógios britânicos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Discurso de Natal da Rainha pela Alexa

Segundo o jornal britânico The Guardian, para ter acesso à mensagem, basta dizer à assistente virtual: “Alexa, play the Queen’s Christmas Day message”, em tradução livre a frase seria “Alexa, coloque a mensagem de Natal da Rainha” e você poderá ouvir o discurso da rainha direto de sua casa. A ideia é que passando a mensagem no dispositivo da Amazon, o discurso chegue a um público maior no mundo todo.

Mas a tecnologia já estava dentro da vida de Elizabeth. A rainha de Inglaterra também já tem aderido a videochamadas. Num recente tweet da Família Real britânica pode ver-se Isabel II participando de uma conferência virtual com um representante da Nova Zelândia.

Além disso, o sistema da Amazon já está passando por testes para fazer traduções em tempo real, entre as línguas que estão sendo testadas, temos: inglês para espanhol, alemão, francês, hindi, italiano e português do Brasil.

Natal em casa

Como a rainha e seu esposo, duque de Edimburgo, Filipe, estão em isolamento no palácio, eles devem continuar assim durante as cerimonias natalinas também. Comumente, a família real passa as comemorações em Sandringham, onde eles mantem uma residência. O porta-voz do palácio real afirmou ao Insider que “Seguindo, as recomendações a Rainha e o Duque de Edimburgo, decidiram passar o Natal em Windsor, este ano”.