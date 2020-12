Disney anuncia colaboração com empresa africana de entretenimento. O anúncio foi feito na última sexta-feira (11).

Fartos de não-africanos contarem histórias africanas, três amigos da Nigéria e de Uganda criaram a Kugali Media em 2017 para contar histórias do continente.

Os criadores de Kugali trabalham com o gênero Afrofuturismo. Bem como fazem referência à história e tradição africana, que em parte tenta abordar a ausência de africanos na ficção científica convencional.

Por meio da empresa de entretenimento, os amigos – Tolu Olowofoyeku, Hamid Ibrahim e Fikayo Adeola – criaram uma coleção de quadrinhos chamada “Iwaju”. A história acontece em um cenário futurístico em Lagos, a capital da Nigéria.

Agora, “Iwaju” – que se traduz aproximadamente como “o futuro” na língua iorubá falada na África Ocidental – foi escolhida como uma nova série de TV pelos estúdios da Walt Disney Animation.

In a first-of-its-kind collaboration, Disney Animation and Pan-African entertainment company Kugali will team up to create an all-new, science fiction series coming to #DisneyPlus in 2022: Iwájú. Check out a first look at visual development art from the series. pic.twitter.com/9iuWFDr61T

— Disney Animation (@DisneyAnimation) December 11, 2020