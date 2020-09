É o fim dos pratos marrons? Duralex, dona das louças ‘inquebráveis’, quebra

A fabricante francesa de louças e utensílios de cozinha Duralex entrou em falência. De acordo com o jornal Le Monde, a empresa está em processo de liquidação judicial desde a última quarta-feira (23).

Conhecida pelas louças de vidro marrons “inquebráveis”, a Duralex passa por problemas financeiros desde 2017. Ano em que começou a usar um novo forno para produção, o qual apresentou problemas e acabou por afetar as fabricações.

De fato, a pandemia da Covid-19 influenciou para sua quebra. Ao jornal francês Le Monde, o presidente da companhia, Antoine Ioannidès, disse que houve perda de 60% do volume de negócios pela diminuição de exportações, as quais representam 80% da atividade.

A empresa passará então, conforme aponta a reportagem, por um período de observação judicial, que durará seis meses. Ioannidès afirma que potenciais compradores já entraram em contato. Portanto, os 248 funcionários continuam recebendo seu salário, pois a empresa não parou de funcionar; conforme diz o presidente da companhia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A empresa dos pratos inquebráveis

Certamente você já usou o famoso prato marrom e talvez até tenha um conjunto das louças de vidro da Duralex em casa. Esses objetos também são conhecidos por sua resistência. Em comerciais dos anos 60, a empresa afirmava que os produtos eram “praticamente inquebráveis”.

Essa característica se deve ao material usado para fabricação, o vidro temperado. Desse modo, ele é produzido através do aquecimento do vidro comum a altas temperaturas e, então, resfriado rapidamente. Isso o torna difícil de quebrar. Essa técnica foi descoberta em 1939 pela empresa francesa Saint-Gobain, que é a responsável por fundar a marca Duralex. Contudo, se usou o vidro inicialmente para compor janelas de automóveis.

A saber, atualmente a Saint-Gobain é uma multinacional, que faz projeção, fabricação e distribuição de variados tipos de materiais. Foi no início da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, que a empresa usou vidro temperado para produção de louças. Os produtos eram destinados a famílias mais pobres, por conta de seu baixo custo. A marca Duralex foi registrada em 1945.

Problemas financeiros da Duralex

Não é a primeira vez que a Duralex passa por problemas financeiros. Nos seus 75 anos de história, houveram momentos de ascensão, mas também de crises. Como dito, a marca teve seu registro ao fim da Segunda Guerra Mundial. E cresceu consideravelmente nos anos 60 e 70, quando seus produtos passaram a fazer parte de lares de famílias em todo o mundo.

Nesse sentido, na década de 90 é vendida para um grupo italiano. E já em 2005 é passada para um empresário da Turquia. Dois anos depois uma das fábricas é fechada. Em 2008, a Duralex quase entrou em falência, passando por um processo de liquidação judicial, por causa de suas dívidas, mas conseguiu se recuperar.

No ano de 2017 a empresa fez investimento para inaugurar um novo forno para suas produções. No entanto o equipamento apresentou problemas e não foi possível atingir os níveis de fabricação esperados. Para somar às dificuldades, há a atual pandemia, que fez com que as exportações da empresa caíssem.

Produtos da Duralex

Conforme aponta o site da empresa, os pratos, copos e outros utensílios domésticos produzidos resistem a choques térmicos e impactos. Além de poderem ir ao microondas e ao freezer. Caso os “praticamente inquebráveis” quebrem, a empresa afirma que não há risco de ferimentos. Visto que o vidro se estilhaça em partes não pontiagudas.

Após sua última aquisição, a fabricante passou por um processo modernização. Contando com a reformulação de logotipos e embalagens. Bem como, novos produtos e cores. E maior presença nas redes sociais. Ademais, também houve busca pela sustentabilidade, através da instalação de filtro de partículas e reciclagem de resíduos, por exemplo.

A primeira louça comercializada pela Duralex foi o copo Gigogne, lançado em 1946. Teve uma homenagem em 2007 por uma exposição em museu de Paris. O site da empresa também menciona o copo Picardie, como ícone do estilo francês. O qual teve aparição em variados filmes.

Com informações de Le Monde e Verne