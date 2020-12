Eclipse Solar: saiba como assistir o fenômeno neste 14 de dezembro

Um dos fenômenos mais aguardados por entusiastas da astronomia é esperado hoje, 14 de dezembro: o Eclipse Solar. Ele ocorre quando a Lua se interpões entre a terra e o Sol, ocultando, de forma total ou parcial, a sua luz.

A Nasa vai transmitir ao vivo o eclipse na América do Sul, a partir das 11h40 (horário de Brasília) do dia 14 de dezembro.

Horário do Eclipse Solar no Brasil

Aqui no Brasil, ele poderá ser visto parcialmente em algumas cidades até o fim da manhã e início da tarde. É o que diz o professor do departamento de astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo (IAG/USP), Roberto Costa. “No Rio Grande do Sul, cerca de 60% do disco do Sol estará encoberto pela Lua. No Paraná, aproximadamente 50% e em São Paulo e Rio de Janeiro, em torno dos 40%”, afirmou o professor à BBC News.

Segundo o professor, o eclipse parcial começará às 11h33 no horário de Brasília e terminará às 15h53.

Na cidade de São Paulo, por exemplo, o eclipse parcial terá início às 12h45, atingirá o seu ápice (32% de ocultação do disco solar) às 14h05 e será finalizado às 15h16.

Como assistir ao Eclipse Solar

Você deve se lembrar que, para assistir a um fenômeno natural como o Eclipse Solar, há algumas recomendações. Veja algumas orientações para poder observar o Eclipse Solar com segurança:

Usar óculos especiais ( NÃO pode ser o escuro convencional, chapas de raio-X ou negativos de filmes )

Pode observar através de telescópios, binóculos e câmeras, mas apenas se estiverem com filtros adequados na objetiva ou abertura, que permitam ser direcionados ao sol.

Usar como filtro um vidro de soldador número 14 ou superio

Para uma boa visibilidade do Eclipse Solar é preciso ainda esperar uma ajudinha dos céus para que as nuvens não encubram o espetáculo.

Eclipse nas principais Capitais:

Porto Alegre: estará 27°C e o eclipse solar aparecerá às 13h51

Florianópolis: o tempo marca 25°C no ápice às 13h58

Curitiba: 26°C na hora do eclipse às 13h57

São Paulo: 29°C – o fenômeno pode ser visto às 14h05

Rio de Janeiro: 31°C – eclipse será às 14h14

Belo Horizonte: 28°C – eclipse será às 14h13

Brasília: 29°C no ápice, que será às 14h03

Salvador: 28°C e poderá ser visto às 14h30

Eclipse Solar em outros países

Em algumas regiões do Chile e Argentina será possível observar o eclipse em sua totalidade — quando o diâmetro aparente da Lua fica maior que o do Sol, bloqueando toda a luz solar direta.

Além do Chile e Argentina, o eclipse poderá ser apreciado parcialmente de vários outros países do continente, como Peru, Bolívia, Uruguai e Paraguai.

Já no Brasil, quanto mais ao sul, maior será a porção do disco do sol que será escurecida