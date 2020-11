Eleições dos EUA: Biden passa na Geórgia e fica perto de vencer

O candidato Joe Biden ultrapassou o atual presidente em reeleição, Donald Trump, na manhã desta sexta-feira (6), na apuração de votos das eleições dos EUA. Na Geórgia, um dos estados decisivos, com mais de 99% da apuração projetada, Biden lidera no estado com menos de mil votos a frente do rival republicano. O candidato do partido dos Democratas tem 2.449.371 votos, contra 2.448.454 do atual presidente – uma diferença no momento é de 0,02 ponto percentual (49,39% a 49,37%).

Quantidade de votos atualizados nestas eleições dos EUA

Vencendo por lá, Joe Biden possui votos suficientes no Colégio Eleitoral para ganhar a disputa presidencial nas eleições dos EUA 2020 – já que até o momento ele possui 264 delegados e com os 16 votos do estado, chegaria a 280 – mais que a quantidade suficiente.

Já o opositor Trump tem 214 votos no Colégio Eleitoral e precisaria virar na Geórgia para passar Joe Biden nestas eleições dos EUA, além de vencer em Nevada, na Carolina do Norte e na Pensilvânia – estado onde lidera. Se essa projeção se concretizar, o presidente americano chegaria a 271 – um a mais que o necessário.