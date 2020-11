Eleições dos EUA: Joe Biden ganha na maioria dos estados decisivos

Os Estados Unidos encerram nesta terça-feira (3) a votação que definirá as eleições dos EUA 2020. Em uma disputa bem acirrada, 13 estados aparecem como pontos-chave na corrida e que devem definir quem será o presidente pelos próximos quatro anos – o democrata, Joe Biden está em pequena vantagem em dez estados acima de Donald Trump.

Apesar de estar à frente das pesquisas de intenções de voto das eleições DOS eua, Biden não pode gritar vitória antes do tempo, já que uma reviravolta de Trump não está descartada. A decisão final ficará na mão de 13 estados, que foram o foco de ambas as campanhas. Joe Biden tem uma pequena diferença, mas a margem de erro não lhe garante segurança ainda. Parte da incerteza vem do número recorde de votos antecipados: até o momento, 100 milhões de americanos já votaram antecipadamente. Cerca de 62 milhões pelo correio – medida preventiva em relação ao avanço da contaminação pelo coronavírus.

Eleições dos EUA podem ter atraso na apuração dos votos

Os votos enviados pelo correio deve atrasar a apuração – já que a maioria dos estados mais disputados tem leis que proíbem a contagem das células antes do dia oficial da eleição. A modalidade de voto postal das eleições dos EUA é bastante popular na entre os Democratas – motivo pelo qual Donald Trump já prepara uma estratégia de contestação na justiça, caso a vitória seja do ex-vice de Barack Obama. Até o momento, não há histórico de fraudes para esse tipo de votação.

De acordo com especialistas, os primeiros resultados destes 13 estados-chave podem favorecer Trump nas eleições dos EUA, causando uma falsa ideia de que estaria na frente. Mas, segundo as últimas pesquisas, mesmo com pouca diferença, há espaço para uma reviravolta de Biden na maioria deles.