Eleições dos EUA: Dois estados podem definir hoje (5) o resultado final

Estado decisivo nas eleições dos EUA volta a apuração a tarde

O estado de Nevada deve voltar a apuração dos votos das eleições dos EUA hoje (5) a tarde – 14h e possui os seis votos necessários para Joe Biden vencer as eleições dos EUA, segundo as projeções. Já na Geórgia, que vale 16 votos aos candidatos, Trump lidera com menos de 0,5 ponto percentual – ao qual a vantagem continua caindo. O candidato republicano lidera também por 1,4 ponto percentual na Carolina do Norte e menos de três na Pensilvânia.

Manifestantes contestam as eleições dos EUA No Arizona, onde a apuração ainda continua, é considerado 11 votos do Colégio Eleitoral. Biden vem liderando no local, mas caso Trump vire o resultado, há uma chance para o atual presidente se reeleger nestas eleições dos EUA. Alguns manifestantes apoiadores de Trump protestaram em frente ao centro de contagem, em Phoenix, paralisando por algum tempo a apuração por lá.