Eleições dos EUA: Facebook e Twitter adotam medidas contra fake news

As redes sociais, Facebook e Twitter anunciaram medidas nesta terça-feira (3), dia das eleições dos EUA, para conter a desinformação e fake news diante de notícias sobre a vitória dos candidatos antes da apuração oficial. Os aplicativos das empresas de Mark Zuckeberg, Facebook e Instagram, terão destaque no topo com informações sobre as eleições.

O Facebook anunciou que se algum dos candidatos ou equipes anunciarem a vitória antes do resultado final das eleições dos EUA, um selo abaixo da publicação vai dizer que “os votos estão sendo contados” e que o vencedor ainda não foi anunciado. Segundo as redes, publicações deste tipo serão removidas.

Já no Twitter, um selo parecido poderá ser encontrado em caso de tweets trazendo o mesmo conteúdo. Podem ser vistos os dizeres: “fontes oficiais anunciaram um resultado diferente” ou que “as autoridades ainda não oficializaram o resultado” quando um tuíte for publicado. Os avisos podem aparecer nas contas oficiais dos dois candidatos às eleições dos EUA, em contas com mais de 100 mil seguidores ou em publicações com nível alto de engajamento.