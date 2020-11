Eleições dos EUA: Kanye West "lança" sua candidatura para 2024

O rapper americano, Kanye West, que tentou ser candidato nas eleições dos EUA, divulgou em seu Twitter, na manhã desta quarta-feira (4) sua “campanha” para a presidência em 2024. No post, com a legenda “Kanye 2024”, tem a imagem do artista acompanhando a apuração de votos.

Como não teve apoio e tampouco foi opção de votos em boa parte dos estados do país, Kanye West não protocolou sua candidatura a tempo de constar nas cédulas de votação nas eleições dos EUA 2020.

Políticos “nanicos” não seguem a linha política adotada nas Eleições dos EUA

Nos Estados Unidos, vários políticos com pouca expressão pública se lançaram como candidatos, mas a corrida das eleições dos EUA tem como disputa central o republicano, Donald Trump e o democrata, Joe Biden.

O Partido Libertário, por exemplo, tem Jo Jorgensen, enquanto o Partido da Solidariedade tem o professor aposentado Brian Carrol. Estas candidaturas são consideradas “nanicas” e fogem completamente da linha política adotada no país.

Resultado segue indefinido

A apuração de votos das eleições dos EUA ainda segue nesta quarta (4) indefinida. Com sete estados a serem contabilizados ainda, o candidato Joe Biden está na frente junto à 238 dos delegados de Colégios Eleitorais, enquanto o opositor republicano, Donald Trump, segue com 213 – dos 270 que são necessários para vencer. Trump chegou a afirmar nesta madrugada que seria o vencedor e que iria à Suprema Corte para impedir a continuação da contagem de votos, já que considera a opção feita pelos correios como “fraude”.

https://twitter.com/kanyewest/status/1323914087340781569?s=20