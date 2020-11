VÍDEO: por voto nas eleições dos EUA, Trump dança YMCA

Esta terça-feira (3) é o dia decisivo para as eleições dos EUA. Mesmo com a maioria da população já ter enviado seu voto pelos correios, o candidato republicano, Donald Trump – em campanha pela reeleição – tenta de todas as formas virar o jogo, já que seu opositor, Joe Biden lidera nas pesquisas. Os Estados Unidos definem hoje, além de Presidência e Congresso, os cargos autárquicos, lideranças locais e proposições estaduais – que cuidam, entre outras questões, de impostos e emprego.

Trump dança Village People por voto nas eleições dos EUA

Na manhã desta terça, Trump divulgou em seu Twitter um vídeo de pouco mais de dois minutos que mostra um compilado de suas danças feitas em comícios durante a campanha das eleições dos EUA. No vídeo publicado hoje, com a mensagem “VOTE! VOTE! VOTE” (a votação não é obrigatória nos Estados Unidos), o atual presidente aparece dançando ao som de YMCA, canção popular da banda norte-americana, Village People. Até o momento, o vídeo foi compartilhado por mais de 112 mil pessoas.

Apesar de terem se tornado virais as performances de Donald Trump com a música em questão nas últimas semanas, alguns integrantes da Village People pediram que o candidato republicano parasse de usa-la em seus comícios. Victor Willis, um dos membros do grupo Village People, não só criticou o uso de ‘YMCA‘, mas também se irritou com a coreografia durante as eleições dos EUA.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Trump já utilizou outros cantores em campanha

Donald Trump já utilizou outras bandas e outras músicas para popularizar suas campanhas em eleições dos EUA. Em 2016, quando concorreu e ganhou de sua opositora na época, Hillary Clinton, Trump usou músicas dos Rolling Stones, R.E.M, Adele e do falecido Prince.

Quanto tempo dura o mandato de presidente?

O mandato de presidência dos Estados Unidos é igual ao do Brasil, com duração de quatro anos. Também, o presidente pode concorrer a eleição, assim como aqui.

A diferença está no dia da posse: enquanto o presidente eleito começa a governar em 1º de janeiro do ano seguinte da eleição nos EUA, o início é em 19 de janeiro.

Se reeleito, Donald Trump fica no comando da maior economia do planeta até janeiro de 2025.