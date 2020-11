Eleições americanas 2020: Trump quer declarar vitória antes de apuração

Donald Trump estaria planejando declarar vitória nas eleições americanas 2020 na noite da próxima terça-feira (3), mesmo sem o resultado final da votação. A suposta estratégia do presente mira contestar nos tribunais a contagem de votos enviadas pelo correio.

Segundo a imprensa americana, Trump tem conversado com pessoas próximas sobre seu plano – informação negada pelo atual presidente em campanha de reeleição. “Nós devemos saber o resultado da eleição na noite de 3 de novembro. É assim que tem sido, é assim que deveria ser“, disse. Durante comício em Iowa, presidente defendeu que a Suprema Corte de Justiça dos Estados Unidos obrigasse que todos os votos sejam contados no dia da eleição. “Eu acho que é terrível quando os estados podem contar votos por um longo período depois que a eleição acabou”, afirmou o presidente.

Contudo, por várias semanas, o presidente e seus aliados vêm se preparando para contestar os resultados da eleição em caso de derrota nas eleições americanas 2020. Segundo a equipe de Trump, é que os votos contados após o dia 3 de novembro sejam de alguma forma ilegítimos, não devem valer. “Assim que a eleição acabar, nós vamos entrar com nossos advogados. Se as pessoas queriam votar, deveriam ter enviado seus votos muito antes“, afirmou Trump.

Mais de 90 milhões de americanos já votaram antecipadamente – recorde considerado histórico nas eleições americanas 2020 em razão da pandemia provocada pela covid-19.

“Trump não vai roubar as eleições” diz Biden

O opositor democrata, Joe Biden, em resposta, afirmou que Trump “não vai roubar as eleições americanas 2020“. Biden também condenou os esforços dos apoiadores de Trump para intimidar aos apoiadores do Partido Democrata em incidente em uma rodovia no Texas, na última sexta-feira (30).

Eleições americanas 2020 pode ter decisão no Estado da Pensilvânia

Nestas eleições americanas 2020, o estado favorito de Trump para ter sua vitória garantida na justiça é a Pensilvânia – com 20 votos no Colégio Eleitoral, o estado tem importância para os dois candidatos no caminho para somar 270 votos e que decidiria o resultado das eleições. Donald Trump venceu na Pensilvânia em 2016, mas Joe Biden vem liderando as pesquisas no local. A expectativa é que o presidente republicano saia na frente na apuração, mas o placar pode ir mudando a medida que os votos pelo correio forem contabilizados.

Brasileiros que vivem nos EUA preferem Biden

Os brasileiros que vivem nos Estados Unidos já possuem seu candidato preferido nestas eleições americanas 2020: Joe Biden. Segundo pesquisa feita entre a comunidade brasileira, cerca de 71% que possuem direito a voto no país dão preferência ao candidato democrata, contra 27% que optam pelo republicano, Donald Trump.