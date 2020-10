Eleições EUA: último debate acontece hoje; saiba onde assistir

Acontece na noite desta quinta-feira (22) o último debate entre os candidatos a presidência dos EUA, Joe Biden e Donald Trump antes das eleições EUA. Em clima de revanche e atrás de Biden, Trump se empenha em ter um bom desempenho no debate para deixar o primeiro confronto de vez no esquecimento. A estratégia está apenas em evitar novos erros.

O candidato republicano deverá atacar o filho de Biden, Hunter, durante o debate, considerado como ponto fraco da democrata. Trump o acusa de intermediar uma reunião entre um executivo da holding ucraniana Burisma e o opositor. Apoiadores de Joe Biden afirmam que ele nunca esteve presente ao referido encontro e que a denúncia faz parte de uma articulação da Rússia para interferir nas eleições EUA. Contudo, isso não isenta Biden de ser bastante pressionado por Trump na noite de hoje, que vai tentar virar o jogo, mesmo após 30 milhões de votos confirmados pela população americana.

Onde assistir?

O debate será transmitido pela CNN Brasil pela TV, site, YouTube, Facebook e Twitter, com tradução simultânea. A partir das 21h, horário de Brasília, o analista de internacional da CNN Lourival Sant’Anna traz as últimas informações sobre as eleições americanas. O debate começa às 22h.

Eleições EUA ainda não estão definidas

De acordo com 43% das pessoas entrevistadas pela pesquisa Economist / YouGov consideram desnecessário o encontro dos candidatos nessa altura da disputa. Outros 45% acreditam que Biden se sairá melhor no debate e 36% confiam na performance do atual presidente Trump – que precisará de muito autocontrole para não repetir o que aconteceu no primeiro encontro.