Elon Musk compra o Twitter por US$ 44 bilhões; veja o que muda

Elon Musk fechou um acordo para compra do Twitter Inc (TWTR.N) por 44 bilhões de dólares na segunda-feira, 25 de abril, em uma transação que mudará o controle da plataforma de mídia social povoada por milhões de usuários e líderes globais para a pessoa mais rica do mundo.

Nas últimas semanas, Musk deu dicas sobre o que mudaria no Twitter. O homem mais rico do mundo disse que quer tornar o algoritmo da rede social mais transparente, incluindo permitir que as pessoas vejam se seus tweets foram promovidos ou rebaixados.

“Também quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam e autenticando todos os humanos”, acrescentou. “O Twitter tem um tremendo potencial – estou ansioso para trabalhar com a empresa e a comunidade de usuários para desbloqueá-lo.”m escreveu na plataforma, em março desse ano.

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.

What should be done? https://t.co/aPS9ycji37

— Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022